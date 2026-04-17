"Vi un vídeo y le propuse hacerlo": así nació el tandem surf de la pareja canaria campeona de España

Tom Tiedemann y Nicole Laurencik son una pareja pionera en Canarias del tandem surf, una disciplina aún poco conocida en España. Consiste en surfear juntos sobre una misma tabla y realizar acrobacias mientras cabalgan las olas. Su idea surgió después de que Nicole viera un vídeo en redes sociales y le propusiera a Tom hacer lo mismo: "Le mandé un vídeo que había encontrado en Instagram, un vídeo de tandem surf, y le pregunté si lo quería probar".

Así nos cuenta Nicole a Antena 3 Deportes cómo le propuso a su compañero iniciarse en esta disciplina. Nada estaba planeado y Tom no lo vio claro: "Como mucho yo pensé en cogerla en brazos, pero ya todas las acrobacias yo pensé que iban a ser imposibles". Con sus palabras deja claro que nunca imaginó que llegarían tan lejos. Pero se equivocó: juntos son los campeones de España de tandem surf.

Empezaron fuera del agua

Primero empezaron fuera del agua. Preferían practicar en tierra firme y después trasladar las acrobacias al mar, sobre la tabla: "Todo lo que hacemos en el agua primero lo practicamos en el suelo", nos cuenta Tom al explicarnos cómo es su entrenamiento.

Lo que nunca pensaron es que las horas de trabajo juntos y la complicidad para lograr un resultado perfecto darían lugar a una relación entre ellos. Lo deportivo se convirtió en algo más personal: "Más o menos a la vez que empezamos con el tandem surf surgió nuestra relación". Así nos cuentan ambos cómo pasaron a ser pareja. Una confianza que nació en el agua y trasladaron a su vida.

Entrenan todos los días en Tenerife

Entrenan todos los días. Las playas de Tenerife, en Canarias, son el escenario donde practican sus acrobacias. Allí también se conocieron hace algunos años. Nicole llegó desde Viena y conoció a Tom, primero como amigo, después como compañero de surf y ahora como pareja. Juntos han participado en el primer Campeonato de España de tandem surf y se han proclamado campeones.

Una historia de amor y un triunfo deportivo surgidos entre las olas.

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