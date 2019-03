Un superviviente del incendio en El Vendrell: "Los bomberos llegaron como una hora tarde"

Abdel es el hermano mayor, de 18 años, de la familia que ha perdido a cuatro integrantes de la misma en el incendio producido en El Vendrell (Tarragona). Antena 3 ha podido hablar con él y ha contado cómo transcurrió la tragedia que le ha dejado destrozado.

"Mi padre salió a intentar apagar el fuego y se quemó toda la cara y la espalda", dice. Además, añade que su madre intentaba hacer respirar a su hermana pequeña. "Mi madre se encontraba con mi hermana pequeña en una habitación, sacándola a la ventana para que pudiera respirar".

Fue la madre de Abdel la que oyó los gritos de sus hermanos, pero desafortunadamente no se pudo hacer nada tras la "tardanza" de los bomberos. "Mi madre me contó que escuchó a mis hermanos gritar. Los bomberos llegaron como una hora tarde y no se pudo hacer nada, cuando entraron ya estaban quemados".

Abdel no tiene heridas y ha logrado sobrevivir, pero cuenta cómo intentó salvar a sus hermanos. "Yo salté de una terraza a otra para intentar abrir una puerta y salvar a mis hermanos. Al intentarlo, casi me ahogo. Me he salvado de milagro".