35 de los 197 bebés que engendró un donante de esperma con un gen cancerígeno, nacieron en España

Son muchas las dudas e inquietudes que ha despertado el caso de un donante de esperma danés que ha permitido concebir 197 nacidos en 14 países de la Unión Europea. Una investigación médica ha descubierto que este donante posee un gen cancerígeno que heredan los descendientes. Algunos de los nacidos ya han desarrollado algún tipo de cáncer y ya hay casos de fallecidos por la enfermedad.

En Valencia se creó la primera clínica de reproducción asistida. La ciudad del Turia es epicentro del sector europeo en materia de reproducción asistida y hasta allí acudimos para que el equipo de la prestigiosa reproductora, la Dra. Juan Crespo, ponga luz en este asunto.

P. En España, la normativa permite un máximo de 6 descendientes por donante en todo el territorio nacional, ¿Cómo es posible que con la muestra del donante danés se hayan concebido 35 bebés?

R. -No existe un registro europeo de donantes, por tanto no constan los datos de donaciones. La legislación en cada país es diferente y no es posible saber saber cuántas donaciones ha hecho cada candidato en cada país.

P. En este caso, su esperma tiene un gen que predispone a sus descendientes a padecer cáncer en un porcentaje muy alto de posibilidades. ¿Se chequea previamente la salud de los donantes?

R. -La enfermedad de este donante no la habríamos detectado en ningún país. No estaba en su sangre. Él estaba sano, pero un 20% de los espermatozoides mutaron la enfermedad. Es decir, un 20% de sus descendientes la desarrollarán.

P.- El Banco Europeo de Esperma se ha puesto en contacto con las 197 familias afectadas. ¿El resto de familias españolas deben estar preocupadas?

R. -No deben preocuparse. En España, por ley, se utiliza semen español, pero si alguna familia recibió esperma de Dinamarca y coincide con las fechas de las donaciones pueden hacerle a sus hijos un test en sangre para buscar la proteína mutada. Es algo muy sencillo que pueden solicitar a su médico de cabecera.

P. -¿Qué está provocando que cada país de la Unión Europea tenga una legislación?

R. -Una de las consecuencias la encontramos en internet. Al no existir legislación clara, es posible comprar esperma en la red y hay mujeres que deciden autofecundarse, con los riesgos que conlleva no saber de dónde viene esa muestra o qué cadena de transmisión ha seguido desde su origen.

P. -En este caso, de los 35 bebés nacidos en España 25 fueron por “turismo reproductivo”. Mujeres extranjeras que escogieron nuestro país por ser un referente en esta materia.

R. -Esta puede ser parte de la explicación. En Dinamarca hay mucho turismo reproductivo porque el donante no es anónimo. Allí puede elegir a un candidato rubio, con ojos azules y que sea músico porque es más sensible. Es posible que algunos de esos casos correspondan a mujeres que quisieron escoger al donante.

El caso del donante danés pone de evidencia la necesidad de un registro común europeo de donantes en el que conste cuántos hijos tienen en cada país o qué enfermedades padeces.

