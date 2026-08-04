Investigan si un bebé de 20 meses murió tras quedar olvidado en un coche en Fuerteventura

Un bebé de 20 meses ha muerto este fin de semana tras sufrir un golpe de calor en Fuerteventura. Medios locales apuntan a que el menor podría haber permanecido durante un tiempo en el interior de un vehículo después de que, presuntamente, su progenitor olvidara que se encontraba en el coche. No obstante, las circunstancias del suceso siguen siendo objeto de investigación y, por el momento, no existe confirmación oficial sobre cómo se produjo el incidente.

El menor fue atendido inicialmente en el Hospital General de Fuerteventura. Ante la gravedad de su estado, los sanitarios decidieron trasladarlo en un helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria. Pese a los esfuerzos del equipo médico, el niño falleció en la madrugada del sábado al domingo, según ha confirmado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Una investigación abierta

Diversos medios locales han señalado que el bebé habría permanecido dentro de un vehículo durante varias horas, una circunstancia que podría haber provocado el golpe de calor. Sin embargo, las autoridades no han confirmado esta hipótesis y mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Esta muerte coincide con el episodio de calor extremo que afecta al archipiélago canario. Fuerteventura permanecía bajo aviso amarillo por altas temperaturas desde el pasado viernes, mientras que Gran Canaria llegó a activar el aviso rojo en varias zonas de la isla tras registrarse temperaturas superiores a los 40 grados.