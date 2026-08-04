Un motín en un centro de menores en Asturias acaba con cinco fugados y varios heridos

Efectivos de la Guardia Civil mantienen un dispositivo de búsqueda para localizar a los cinco internos que se fugaron este lunes del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Asturias, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita.

La fuga se produjo tras una pelea en el interior de las instalaciones, donde varios internos se enfrentaron a los vigilantes del centro. Ante la gravedad de la situación, se dio aviso a la Guardia Civil, que desplazó hasta el lugar tres patrullas. Sin embargo, cuando los agentes llegaron, la intervención ya no fue necesaria, ya que el personal de seguridad había logrado recuperar el control del incidente.

Fue entonces cuando, aprovechando la confusión generada por el altercado, cinco jóvenes mayores de edad consiguieron escapar del centro, según ha adelantado El Comercio. Desde ese momento, la Guardia Civil ha desplegado un operativo para tratar de localizar a los fugados.

No es la primera vez que el Centro de Internamiento Juvenil de Sograndio registra un episodio de este tipo. El pasado mes de junio ya se produjo otro grave incidente cuando una pelea entre dos internos se saldó con tres vigilantes de seguridad hospitalizados y una educadora agredida. Tras aquel suceso, el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Gobierno de Asturias, Guillermo Peláez, anunció la intención del Ejecutivo autonómico de construir un nuevo edificio para albergar el Centro de Responsabilidad Penal del Menor de Sograndio.

Durante una intervención en la Junta General del Principado, Peláez explicó que su departamento estudiaría la viabilidad urbanística de levantar las nuevas instalaciones en la misma parcela que ocupa actualmente el centro.