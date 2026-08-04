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Noticias de hoy, martes 4 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 4 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, martes 4 de agosto de 2026

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

La crisis migratoria, la sequía del Danubio o el incendio en Estados Unidos, entre las noticias más destacadas de este martes 4 de agosto.

Crisis migratoria

Al enfrentamiento abierto entre los ministerios del Interior y Defensa sobre el papel que desempeñó el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se suma ahora la versión ofrecida por Marruecos. Rabat sostiene que avisó con antelación a las autoridades españolas de que podía producirse una situación como la vivida la pasada semana y atribuye el incremento de las llegadas a la reciente interpretación del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente de quienes acceden a nado.

Sequía en el Danubio

El río Danubio enfrenta una sequía sin precedentes. Las altas temperaturas, la reducción del agua procedente del deshielo alpino y la falta de lluvias ha provocado el descenso del nivel del agua del río afectando a diez países.

Hungría y Rumania mantienen sus centrales nucleares en mínimo rendimiento por la escasez de agua, que usan para la refrigeración de los reactores. El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha anunciado el cierre de uno de los reactores de la central nuclear de Paks, fuente del 50% de la energía que recibe el país.

El incendio en EEUU

Estados Unidos se enfrente a un gran incendio forestal en Washington que ha obligado a evacuar ya a unas 60.000 personas. El fuego avanza hacia zonas residenciales. Ya ha calcinado unas 700 viviendas. En total 72.800 hectáreas han ardido.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

La inteligencia artificial se alía con las vacas para prevenir incendios

Vacas pastando

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Sociedad

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, martes 4 de agosto de 2026

Crisis migratoria en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria, en directo: Marruecos asegura que avisó a España antes de la crisis de Ceuta

Efemérides de hoy 4 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 4 de agosto?

Efemérides de hoy 4 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 4 de agosto?

Crisis migratoria en Ceuta
Crisis migratoria

El Gobierno afirma que el CNI no alertó de la crisis en Ceuta y Marruecos asegura que avisó a España antes de la sentencia del Supremo

Vacas pastando
Incendios forestales

La inteligencia artificial se alía con las vacas para prevenir incendios

Bebé recién nacido
Canarias

Muere un bebé tras sufrir un golpe de calor en Fuerteventura

El menor tenía 20 meses y llegó al hospital en estado grave.

Los centros de menores de Ceuta, al límite tras la llegada masiva de migrantes: piden más medios y el reparto entre comunidades.
Crisis migratoria

Los centros de menores de Ceuta, al límite tras la llegada masiva de migrantes: piden más medios y el reparto entre comunidades

Los recursos de acogida de Ceuta afrontan una fuerte presión tras la llegada de numerosos menores migrantes no acompañados. La Fiscalía reclama refuerzos para gestionar los expedientes y el Gobierno ceutí insiste en acelerar su traslado a otras comunidades autónomas.

Antena 3 Noticias

Los vecinos de Ceuta denuncian inseguridad en los alrededores del CETI: "Estaban cenando y tres individuos asaltaron la casa"

La planta de residuos incendiada en Roales, Zamora.

Extinguido el incendio en la planta de tratamiento de residuos de Roales, Zamora

Antena 3 Noticias

Las zonas arrasadas por los incendios de 2025 siguen sin reconstruirse: "Estamos conviviendo en un pueblo completamente en ruinas"

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