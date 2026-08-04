Noticias de hoy, martes 4 de agosto de 2026

La crisis migratoria, la sequía del Danubio o el incendio en Estados Unidos, entre las noticias más destacadas de este martes 4 de agosto.

Crisis migratoria

Al enfrentamiento abierto entre los ministerios del Interior y Defensa sobre el papel que desempeñó el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se suma ahora la versión ofrecida por Marruecos. Rabat sostiene que avisó con antelación a las autoridades españolas de que podía producirse una situación como la vivida la pasada semana y atribuye el incremento de las llegadas a la reciente interpretación del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente de quienes acceden a nado.

Sequía en el Danubio

El río Danubio enfrenta una sequía sin precedentes. Las altas temperaturas, la reducción del agua procedente del deshielo alpino y la falta de lluvias ha provocado el descenso del nivel del agua del río afectando a diez países.

Hungría y Rumania mantienen sus centrales nucleares en mínimo rendimiento por la escasez de agua, que usan para la refrigeración de los reactores. El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha anunciado el cierre de uno de los reactores de la central nuclear de Paks, fuente del 50% de la energía que recibe el país.

El incendio en EEUU

Estados Unidos se enfrente a un gran incendio forestal en Washington que ha obligado a evacuar ya a unas 60.000 personas. El fuego avanza hacia zonas residenciales. Ya ha calcinado unas 700 viviendas. En total 72.800 hectáreas han ardido.

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