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Los sindicatos denuncian "agresiones policiales" en el sector del transporte mientras el TSJM les da la razón con los servicios mínimos

Los sindicatos denuncian cargas policiales, especialmente en el sector del transporte, mientras el TSJM les da la razón y ordena rebajar los servicios mínimos fijados por el Gobierno de Ayuso.

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Los sindicatos denuncian cargas policiales en el sector del transporte mientras el TSJM les da la razón con los servicios mínimos | Antena 3 Noticias

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Anna Martín
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Plaza de Castilla, en Madrid, está siendo uno de los puntos álgidos de la jornada, marcada por la huelga general.

Ana Estévez, miembro de UGT, se encontraba allí participando en un piquete informativo. La situación, según relataba, era más tranquila que la vivida en Mercamadrid y en las cocheras de la EMT. Al ser preguntada por los incidentes registrados en estos puntos, la sindicalista mostraba su incomprensión ante la actuación policial: "En la anterior huelga general podíamos acercarnos a informar porque para eso estamos y se nos ha impedido hacer nuestro trabajo". Además, denunciaba agresiones por parte de los agentes contra los manifestantes allí concentrados.

En la misma línea, Patricia Ruiz, secretaria ejecutiva de Salud Laboral de la Unión General de Trabajadores (UGT), denunciaba este miércoles "agresiones de agentes de la Policía Nacional" contra integrantes del piquete informativo desplegado a las puertas de las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en Fuencarral, durante la jornada de huelga general.

CCOO Madrid consigue suspender cautelarmente los servicios mínimos

A las denuncias sindicales por la actuación policial se suma la batalla por los servicios mínimos. CCOO Madrid ha conseguido una victoria judicial frente al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido cautelarmente los servicios mínimos fijados en Justicia, Educación y Transportes, con excepción de Metro de Madrid, y ha ordenado aplicar los establecidos durante la huelga general de 2012. Una decisión que afecta precisamente al sector del transporte, donde esta madrugada también se han vivido momentos de tensión en las cocheras de la EMT. El sindicato considera que las dotaciones establecidas por la Comunidad de Madrid eran excesivas y podían vaciar de contenido el derecho a la huelga.

Pese a este escenario, Estévez aseguraba que desde UGT tienen un "grado de satisfacción tremendo". La sindicalista detallaba que el seguimiento del paro había sido "más del esperado".

En cuanto a los sectores con mayor incidencia, la miembro de UGT apuntaba a los turnos de noche de la industria y a la automoción, donde, según explicaba, los trabajadores están más sindicalizados. "Ahí sabíamos que las presiones de los piquetes empresariales no iban a tener efecto", comentaba. Ahora, espera que el seguimiento de la huelga continúe siendo positivo a lo largo de la jornada.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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