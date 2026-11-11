Efemérides de hoy 11 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 11 de noviembre?

El 11 de noviembre de 2021, Xi Jinping blinda su posición como líder supremo de China y secretario general del Partido Comunista Chino tras aprobar una resolución histórica. El documento, titulado oficialmente “Resolución sobre los Grandes Logros y la Experiencia Histórica de los Cien Años de Lucha del Partido”, fue aprobado por el citado organismo tras la clausura de su Sexta Sesión Plenaria. En él, la figura de Xi fue elevada hasta el mismo nivel que la de Mao Zedong, fundador de la República Popular de China, y Deng Xiaoping, impulsor de la apertura económica del país, convirtiendo a Xi Jinping en el principal ideólogo del socialismo contemporáneo y el arquitecto de la “nueva era” del país.

Con este acto, Xi Jinping buscó allanar el camino para su tercer mandato. Desde la época de Deng Xiaoping, existía una norma no escrita en el partido por la cual los líderes supremos solo debían permanecer en el cargo durante diez años, repartidos en dos mandatos. Xi ya había eliminado formalmente el límite constitucional de la presidencia estatal en 2018, pero requería el respaldo institucional del Comité Central del PCCh para neutralizar cualquier corriente de oposición interna y legitimar ideológicamente su permanencia indefinida en el poder. La nueva era china se asentaba.

Un 11 de noviembre, pero de 1969, Jim Morrison, cantante de The Doors, es detenido por el FBI por los altercados que genera en un vuelo por ir ebrio. Morrison se dirigía a Phoenix, capital de Arizona (EE. UU.), junto a su amigo y actor Tom Baker para ver un concierto que los Rolling Stones daban esa misma noche en la mencionada ciudad.

Según el informe del FBI, Morrison y Baker acosaron verbalmente a una de las azafatas y se negaron a cumplir las normativas de seguridad del vuelo. El capitán del avión contactó con las autoridades de tierra, por lo que, nada más aterrizar, Morrison y Baker fueron detenidos por el FBI y las autoridades locales. Jim Morrison pasaría la noche en el calabozo y sería puesto en libertad al día siguiente bajo una fianza de 2.500 dólares.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 11 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 11 de noviembre?

1877.- El obispo de la diócesis de Oviedo, Benito Sanz y Forés, coloca la primera piedra de la basílica de Covadonga, en Asturias.

1974.- Se inauguran los primeros tramos de la primera autovía de circunvalación de España, la M-30, en Madrid.

1991.- Michael Jackson publica el sencillo ‘Black or White’.

1994.- El Parlamento austriaco ratifica la incorporación de Austria a la Unión Europea (UE) el 1 de enero de 1995.

1995.- El lehendakari José Antonio Ardanza inaugura el metro de Bilbao (Vizcaya, España), diseñado por el arquitecto británico Norman Foster.

1997.- La UNESCO aprueba en París la Declaración Universal sobre el Genoma Humano, el Patrimonio Genético de la Humanidad y los Derechos Humanos, el primer texto internacional que concilia libertad de investigación y protección de la humanidad.

2004.- El primer presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yaser Arafat, muere en un hospital militar de París.

2016.- La justicia argentina confirma el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investiga la venta, por parte del Banco Central, de contratos de futuros de dólar al final de su Gobierno en 2015.

2021.- Los reyes, Felipe VI y la reina Letizia, viajan a Cuba, coincidiendo con el 500 aniversario de la fundación de La Habana, en lo que supone la primera visita bilateral de Estado de un rey a la antigua colonia.

2024.- El Instituto Cervantes presenta oficialmente el Observatorio Global del Español (OGE), con sede principal en La Rioja, y encargado de analizar la situación de este idioma en el mundo.

2024.- Corea del Norte ratifica su tratado de asociación estratégica con Rusia.

¿Quién nació el 11 de noviembre?

1885.- George S. Patton, militar estadounidense.

1917.- Manuel Alexandre Abarca, actor español.

1928.- Carlos Fuentes, escritor y diplomático mexicano.

1945.- Daniel Ortega, presidente sandinista de Nicaragua.

1958.- Luz Casal, cantante española.

1962.- Demi Moore, actriz estadounidense.

1964.- Anabel Alonso, actriz española.

¿Quién murió el 11 de noviembre?

1855.- Soren Kierkegaard, filósofo y escritor danés.

2004.- Yaser Arafat, líder palestino y presidente de la ANP.

2007.- Delbert Mann, director de cine estadounidense.

2017.- Gregorio Esteban Sánchez Fernández, "Chiquito de la Calzada", cantaor y humorista español.

2019.- Teresa Pinto Coelho Telles da Silva, fadista portuguesa.

2024.- Mario Armero, ejecutivo español expresidente de Geneal Electric.

2025.- Sally Kirkland, actriz estadounidense.

¿Qué se celebra el 11 de noviembre?

Hoy, 11 de noviembre, se celebra el Día de las Librerías.

Horóscopo del 11 de noviembre

Los nacidos el 11 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre, se celebran los santos Cristiano, Bartolomé, Martín y Valentín