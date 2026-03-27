Sergio murió tras ponerse un parche de fentanilo para el dolor de espalda: "Estaba sano, fue negligencia médica"

Sergio tenía 46 años y sufría fuertes dolores de espalda, a raíz de un accidente de tráfico. El 21 de febrero de 2025 acudió a su médica de cabecera, en el centro de salud de El Cuervo (Sevilla), que le recetó parches de fentanilo. Tenía que pegarse uno en la piel, cada tres días. Sólo usó el primero. 18 horas después, estaba muerto, dejando mujer y dos hijos pequeños.

La autopsia desveló que falleció por el consumo de este fármaco y un juzgado de Lebrija mantiene abiertas diligencias penales para investigar si fue víctima de una negligencia médica, como sostiene su familia. "Le recetaron una dosis muy alta, de 75 mg, y no le informaron de nada", nos explica su abogado, Francisco Cabral.

Se lo puso y, al poco, empezó a encontrarse mal. Labios azulados, vómitos, mareos, sudores. Ya de madrugada, acudió de nuevo junto a su mujer al centro médico y lo derivaron, por posibles "efectos adversos" del fentanilo, a las Urgencias del Centro Hospitalario de Alta Resolución (CHARE) de Lebrija. Pero aquí, consideraron que el estado de Sergio no era preocupante y lo mandaron a casa. "Que duerma y que descanse, que se le irá pasando, fue lo que les dijeron", relata Cabral. Y así lo hicieron, pero Sergio ya no despertó más.

Dosis recomendada inferior a 50 mg

La defensa de la familia de Sergio insiste en que la dosis que se le prescribió fue muy alta y se basan para ello en un informe redactado por la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud de la Consejería de Sanidad, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, en el que se especifica que en pacientes que lo toman por primera vez se recomienda "iniciar como ensayo breve" y "titulación prudente, con dosis bajas, equivalentes a menos de 50 mg. de morfina/día o equivalente".

La viuda y el hermano de Sergio ya han declarado ante el juez, en calidad de testigos, y el próximo mes de junio lo hará la facultativa que le prescribió los parches, en calidad de investigada.

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