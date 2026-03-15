Serenos del siglo XXI: Esplugues de Llobregat recupera esta figura que patrulla todas las noches en el municipio

Anochece en Esplugues de Llobregat (en Barcelona) y el nuevo cuerpo de serenos se reúne con la policía local para realizar un briefing y planificar las zonas que va a recorrer. Un equipo de Antena 3 Noticias acompaña a Karen y Dani en una de sus rondas de vigilancia. "Principalmente paseamos y observamos que esté todo en orden, que haya civismo y el acompañamiento, que es muy importante", relata Karen García.

De hecho, por el momento es uno de los servicios más demandados. El Ayuntamiento ofrece dos números de teléfono a los que los vecinos pueden llamar durante la noche por si tienen algún tipo de necesidad. "Pongo un ejemplo: un anciano que tenga que salir de madrugada a la farmacia de guardia y le dé un poco de reparo salir solo, también acompañamos a casa a personas que vuelvan tarde", añade Karen.

Por el momento, el cuerpo de serenos está formado por 7 personas que trabajan de once de la noche a seis de la mañana y han recibido una formación específica. Esta figura, que nació en España entre finales del siglo XVIII y cobró importancia en los años 70, era la encargada de encender el alumbrado y abrir portales. "Antiguamente los serenos iban con el farolillo y el manojo de llaves para abrir las porterías. Ahora tenemos un servicio que es de disuasión para la delincuencia. Llevamos el silbato por si hay alguna incidencia y también estamos comunicados por radio con la policía local", explica Juan Carlos.

"Nosotros no somos la policía. Somos un apoyo a la policía. Cualquier acto que veamos de incivismo tenemos que dar parte, pero nosotros no podemos actuar", relata Dani Alonso, otro de los serenos. Esta iniciativa municipal tiene el objetivo de generar más confianza y tranquilidad durante las noches. "Esplugues no es una ciudad insegura, pero queremos aumentar la confianza de los ciudadanos, sobre todo cuando se hace de noche y es muy probable que no ocurra nada, pero a veces la percepción de la gente es que si van acompañados se sienten más seguros", asegura Eduard Sanz, alcalde de Esplugues de Llobregat, y añade: "El objetivo principal es generar esa seguridad y tranquilidad con el acompañamiento y el apoyo a las personas que lo necesiten".

Esta es solo una de las medidas que ha implementado el consistorio. También han puesto en marcha la nueva policía de proximidad y han aumentado las cámaras de videovigilancia en varios puntos de la vía pública.

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