Muere desangrado al caer sobre una motosierra encendida cuando cortaba leña

Un hombre de 70 años y vecino de la localidad gallega de A Laracha ha muerto desangrado mientras cortaba leña en una parcela de su propiedad.

Las alertas se activaron sobre las 11:00 de la mañana, cuando el 112 acudió a O Priorato, a escasos metros del monasterio de San Pedro de Soandres.

Tal y como indica La Voz de Galicia, las primeras hipótesis señalan que el hombre se encontraba cortando leña en una zona boscosa con algo de inclinación acompañado por su mujer.

Al parecer, uno de los árboles que estaba talando se le iba a caer encima. Al ver que se estaba cayendo, el hombre trató de esquivarlo, lo que provocó una pérdida de equilibrio y cayó directamente sobre una motosierra que se encontraba encendida.

Al caer sobre la máquina, ésta le seccionó la femoral a la altura de la ingle de la pierna izquierda. Tras estos hechos, se alertó a la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y personal del 061 que acudieron hasta esa zona a bordo de una ambulancia medicalizada.

Cuando llegaron al lugar, los equipos de emergencias le hicieron un torniquete, mientras le realizaban labores de reanimación cardiorrespiratorias. Pese a los esfuerzos de los sanitarios, el hombre entró en parada y poco después certificaron su muerte.

Posteriormente, un forense decretó el levantamiento del cuerpo para realizarle la autopsia que esclarecerá las causas de la muerte.

Muere un hombre de 46 años en Albacete tras resultar herido con una motosierra

Un hombre de 46 años ha perdido la vida en Villamalea, Albacete, tras sufrir lesiones mientras operaba una motosierra en su puesto de trabajo.

Fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha han indicado que el trabajador llegó por su propio pie, alrededor de las 10:14 horas, al Punto de Atención Continuada de Villamalea con una herida cortante de gran gravedad.

Pese a la intervención de un helicóptero medicalizado, una UVI móvil y una ambulancia de urgencias, los equipos sanitarios no pudieron reanimar al afectado, que finalmente falleció en el lugar de los hechos.

Hasta la zona se desplazaron también agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. Por ahora, se desconocen las causas del accidente.