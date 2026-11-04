Efemérides de hoy 4 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 4 de noviembre?

El 4 de noviembre de 2025, Zohran Mamdani ganó las elecciones a la alcaldía de Nueva York, erigiéndose como un político abiertamente socialista democrático y practicante del islam. Los comicios movilizaron a millones de neoyorquinos y elevaron la participación de forma significativa: 2.194.204 ciudadanos acudieron a las urnas, lo que supuso el mayor número de papeletas emitidas en la ciudad desde 1993. La irrupción de Mamdani tomó por sorpresa tanto al aparato demócrata tradicional como a los republicanos, generando una fuerte movilización entre el electorado más joven.

El exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo (quien dimitió en 2021 tras múltiples acusaciones formales de acoso sexual dentro de su administración), compitió como independiente tras perder las primarias del Partido Demócrata contra el propio Mamdani. Su rechazo ante las políticas socialistas de su compañero le llevó a crear su plataforma electoral “Fight and Deliver” (Lucha y Cumple), ofreciéndose como una opción de centro para los sectores financieros y el ala más moderada del partido demócrata. Pero el fenómeno Mamdani ya era demasiado grande como para frenarlo.

Con 1,114,184 votos (un 50.78% de los sufragios), Zohran Mamdani se convirtió formalmente en el 111.º alcalde de Nueva York.

Un 4 de noviembre, pero de 1972, nace el futbolista portugués Luis Figo. Hijo de un matrimonio de clase obrera, Figo comenzó a practicar el deporte a los ocho años en el Barrocas B, un equipo de barrio. Su nivel y técnica con el balón llamarían la atención del Sporting de Lisboa, pasando las pruebas del club con doce años. Con tan solo diecisiete años debutó en el primer equipo mientras conseguía grandes logros con las categorías inferiores de la Selección de Portugal. Después de unas negociaciones fallidas con el Real Madrid, el F.C. Barcelona lo fichó por 230 millones de pesetas en 1995; Johan Cruyff lo quería en su proyecto tras la marcha previa de Michael Laudrup al club blanco. Figo se convirtió en una leyenda del Barça, llegando a convertirse en el capitán blaugrana.

Pero la historia de amor de Figo con los culés acabó en un desenlace trágico. Su representante, José Veiga, firmó un precontrato con uno de los candidatos para la presidencia del Real Madrid: Florentino Pérez. En él, Figo acordaba fichar por los merengues si Florentino Pérez era elegido presidente. En el documento existía una cláusula en la que, en caso de que una de las partes incumpliese su parte, debería pagar a la afectada 5.000 millones de pesetas. Veiga creía imposible que Pérez ganara el sufragio; su error fue no prever que el empresario utilizaría a Luis Figo como principal promesa electoral.

Florentino Pérez ganó las elecciones y Figo, debido a las consecuencias financieras de la penalización pactada por su agente, debió fichar por el Real Madrid, algo que los culés nunca le perdonarían. Por el otro lado, el futbolista es recordado con cariño por los blancos, convirtiéndose en uno de “los Galácticos”.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 4 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 4 de noviembre?

1493.- El navegante Cristóbal Colón descubre la isla de Guadalupe (Antillas Menores).

1879.- El estadounidense James J. Ritty patenta la primera caja registradora.

1922.- El arqueólogo británico Howard Carter descubre en el Valle de los Reyes la tumba intacta del joven faraón egipcio Tutankamón.

1950.- El Consejo de Europa adopta el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, conocido como Convención Europea de Derechos Humanos.

1955.- Se crea en Madrid la Fundación March, entidad benéfico-docente.

1974.- Se inaugura el Puente Aéreo entre Madrid y Barcelona servido por la compañía Iberia.

1980.- El republicano Ronald Reagan, derrota en las elecciones presidenciales estadounidenses al demócrata Jimmy Carter.

2002.- La Guardia Civil española autoriza que las parejas homosexuales puedan vivir en las casas cuartel del instituto armado.

2007.- La momia del faraón Tutankamon es sacada de su sarcófago y desvelada al público por primera vez en la historia.

2016.- Entra en vigor el Acuerdo de París sobre cambio climático.

2020.- Estados Unidos, el segundo país más contaminante del mundo por detrás de China, se retira oficialmente del Acuerdo de París sobre el clima. La decisión fue revocada en 2021.

¿Quién nació el 4 de noviembre?

1836.- Eduardo Rosales, pintor español.

1922.- Antonio Ruiz Soler, "Antonio", bailarín español.

1929.- Emilio Alberto Aragón Bermúdez, "Miliki", payaso, acordeonista, compositor y cantante español.

1955.- David Julius, bioquímico estadounidense.

1963.- Rosario Flores, cantante española.

1969.- Matthew McConaughey, actor estadounidense.

1998.- Achraf Hakimi, futbolista hispano-marroquí.

¿Quién murió el 4 de noviembre?

1924.- Gabriel Fauré, compositor francés.

1992.- José Luis Sáenz de Heredia, cineasta español.

1995.- Isaac Rabín, político israelí.

2005.- Gonzalo de Olavide, músico y compositor español.

2006.- Sergi López, exjugador del FC Barcelona.

2008.- Michael Crichton, antropólogo y escritor estadounidense.

2013.- José Luis Pinillos Díaz, psicólogo español.

¿Qué se celebra el 4 de noviembre?

Hoy, 4 de noviembre, se celebra el Día de la UNESCO.

Horóscopo del 4 de noviembre

Los nacidos el 4 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre, se celebra san Emerico de Hungría.