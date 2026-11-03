Hospitalizado un maquinista después de que tres vagones chocasen contra su tren en Martorell (Barcelona)

Tres vagones han chocado contra una locomotora de Renfe Mercancías en Martorell (Barcelona), en la que había un maquinista que, aunque no ha resultado herido, ha sido trasladado a un centro sanitario siguiendo el protocolo para estos casos.

Tal y como han detallado fuentes de Renfe, el accidente no ha afectado al servicio de Rodalies, mientras fuentes de Adif han indicado que el incidente ha ocurrido cuando tres vagones, por causas por determinar, se han soltado.

El incidente ha ocurrido en la derivación de la empresa Cargill en Martorell, un ramal de titularidad privada conectado a la red ferroviaria, han informado fuentes de Adif.

Esos tres vagones han salido de la derivación y han acabado alcanzando a una locomotora que se encontraba en la vía REFIG, la red ferroviaria de interés general.