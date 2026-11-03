Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Cataluña

Hospitalizado un maquinista después de que tres vagones chocasen contra su tren en Martorell (Barcelona)

La red ferroviaria no ha quedado afectada por al accidente.

Imagen de un tren de Mercancías

Imagen de un tren de Mercancías Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Tres vagones han chocado contra una locomotora de Renfe Mercancías en Martorell (Barcelona), en la que había un maquinista que, aunque no ha resultado herido, ha sido trasladado a un centro sanitario siguiendo el protocolo para estos casos.

Tal y como han detallado fuentes de Renfe, el accidente no ha afectado al servicio de Rodalies, mientras fuentes de Adif han indicado que el incidente ha ocurrido cuando tres vagones, por causas por determinar, se han soltado.

El incidente ha ocurrido en la derivación de la empresa Cargill en Martorell, un ramal de titularidad privada conectado a la red ferroviaria, han informado fuentes de Adif.

Esos tres vagones han salido de la derivación y han acabado alcanzando a una locomotora que se encontraba en la vía REFIG, la red ferroviaria de interés general.

El Ayuntamiento de Barcelona cierra 11 supermercados 24 horas tras detectar fraude eléctrico y plagas en una macroinspección

El Ayuntamiento de Barcelona cierra 11 supermercados 24 horas tras detectar fraude eléctrico y plagas en una macroinspección

Publicidad

Sociedad

Imagen de un tren de Mercancías

Hospitalizado un maquinista después de que tres vagones chocasen contra su tren en Martorell (Barcelona)

Imagen de archivo de una motosierra.

Muere desangrado al caer sobre una motosierra encendida cuando cortaba leña

Una zona de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid

Los 38 días de la acampada de Sol: de la conmoción por la muerte de Maricarmen a crear su propia ciudad

Víctimas piden la dimisión de Óscar Puente
Accidente

Víctimas de Urda y Adamuz piden la dimisión de Óscar Puente: "No aguantamos más a esta persona en su puesto"

Dimite Óscar Puente
Accidente trenes Toledo

Óscar Puente, tras su dimisión: "No me voy a parapetar ni seré el parapeto"

Tapa de jamón en una imagen de archivo
Gastronomía

Para gustos, tapas: "Hay una que juega en otra liga"

Calamares, pulpo, ensaladilla, gildas… En España hay donde elegir, pero cuando se pregunta por la tapa favorita, solo hay una que se repite una y otra vez.

El Ayuntamiento de Barcelona cierra 11 supermercados 24 horas tras detectar fraude eléctrico y plagas en una macroinspección
Inspección

El Ayuntamiento de Barcelona cierra 11 supermercados 24 horas tras detectar fraude eléctrico y plagas en una macroinspección

En esta actuación se identificaron más de 200 infracciones en los establecimientos. En el operativo participaron efectivos de la Guardia Urbana y Policía Nacional, Inspecció del Treball, Hacienda y Endesa.

Paciente enfermo en la cama de un hospital

Condenan al Servicio Andaluz de Salud por la muerte de una joven en Málaga al confundir un tromboembolismo pulmonar con dolores musculares

Los pasajeros saliendo del avión en Corvera

Siete vuelos europeos reciben falsos avisos de bomba: activan protocolos de seguridad en España y otros tres países

Navajas

Alerta europea grave por la intoxicación de nueve personas con norovirus en Tarragona tras ingerir navajas contaminadas

Publicidad