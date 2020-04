Segundo día para salir a la calle con los niños en el desconfinamiento por coronavirus: ¿Lo estamos haciendo mejor?

Hoy se vive con preocupación esta nueva jornada en la que está permitido pasear con los niños menores de 14 años durante una hora en calles, parques y jardínes. Es la primera fase de desescalada por la pandemia de coronavirus y por eso hay que estar muy pendientes de que no se repitan escenas como las vividas ayer.

En algunos casos- excepcionales- quedó de manifiesto que los padres no respetaron las normas establecidas. Varios vídeos grabados y compartidos en redes sociales mostraban aglomeraciones e incumplimiento de la distancia de dos metros que marca la norma para cumplir con el distanciamiento social. Además hay que cumplir la regla de los cuatro unos:

Un progenitor (ayer, veíamos como algunas parejas acompañaban a sus hijos al paseo)

Una hora (no se puede sobrepasar ese tiempo)

Un kilómetro (es la distancia máxima permitida desde el domicilio)

Una vez al día

Algunas ciudades como Valencia, ya ha anunciado que si estas medidas se incumplen, se plantea cerrar de nuevo los parques si se repiten escenas como las de ayer.

Hoy, parece que tras el primer "desahogo", vuelve la sensatez y la "prudencia".

"Un paso atrás puede ser mucho más duro de lo vivido hasta ahora"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual ante esta fase de alivio en el confinamiento de los niños y ha advertido de que dar un paso atrás puede ser "mucho más duro de lo que hemos vivido hasta ahora".

Simón ha reconocido una gran satisfacción al volver a ver las calles con niños, pero ha advertido de que éste es el momento de mantener un especial cuidado "porque no podemos dar un paso atrás" y debemos garantizar que esta apertura progresiva que estamos teniendo no se convierta en un riesgo para la población. "

"No sé si incívicos o insolidarios pero prudentes no son"

Simón ha afirmado que "lo difícil lo vamos a hacer ahora. Hasta hace unos días estábamos haciendo lo duro, pero fácil. Ahora es cuando cada uno tiene que demostrar su responsabilidad individual o familiar para garantizar que esa apertura progresiva que estamos teniendo no se convierta en un riesgo para la población", ha dicho.

Ha recordado que se han vivido momentos muy duros, con un sistema sanitario muy cerca de su límite de capacidad que en algunos casos se ha llegado a superar. "Debemos ser todos conscientes de que no podemos ponernos en una situación parecida y que esto ahora depende de todos", ha subrayado.

Sobre las actitudes de algunas familias en el primer día en el que los niños han podido salir a dar un paseo, este experto ha lamentado que ha habido gente que no ha observado las indicaciones de las autoridades. "No sé si son incívicos o insolidarios, pero prudentes no son". "La población tiene que tomarse muy en serio que esto no es volver a lo que había en enero, diciembre o en el verano pasado, sino que tenemos que entender que el riesgo sigue estando ahí y puede afectarnos en cualquier momento si no tenemos cuidado", ha advertido.