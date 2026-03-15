Secuestran durante 3 horas a un joven y lo agreden brutalmente en Ejea de los Caballeros

Un joven fue secuestrado durante aproximadamente tres horas, agredido de forma reiterada y obligado a pedir dinero para su rescate en Ejea de los Caballeros (Zaragoza). La Guardia Civil ya ha detenido a tres personas.

Los hechos se produjeron la noche del pasado 9 de marzo y, según la investigación, estarían relacionados con una deuda económica que la víctima mantenía con los arrestados desde enero.

El secuestro se inició en un bar de Ejea de los Caballeros, donde el joven se encontraba con unos amigos cuando irrumpieron cuatro individuos que le exigieron abandonar el local. Tras propinarle un golpe en la cara y varios empujones, lo obligaron a salir a la calle, momento en el que la víctima intentó huir sin éxito, siendo finalmente alcanzada y metida a la fuerza en un vehículo en contra de su voluntad.

Varios testigos alertaron a la Guardia Civil al observar cómo un grupo introducía por la fuerza a una persona en un coche que abandonaba la localidad a gran velocidad, lo que permitió activar de inmediato un dispositivo de búsqueda. Tres horas después, los agentes localizaron el vehículo en una zona de monte del término municipal de Borja, donde encontraron al joven, con lesiones provocadas por los golpes, junto a varios sospechosos, procediendo a la detención de tres de ellos y a la liberación de la víctima.

Una deuda detrás de la agresión

En el registro del vehículo se intervino un arma prohibida tipo táser escondida bajo una de las ruedas traseras, una llave de pugilato situada bajo el asiento trasero y, en el maletero, unos alicates y un bote de disolvente. Posteriormente, un registro en el domicilio de uno de los detenidos permitió localizar diversas cantidades de speed, cocaína, marihuana, hachís y resina de hachís, así como sustancia de corte, útiles para la preparación y distribución de dosis, 2.000 euros en efectivo, un machete de grandes dimensiones, una bayoneta y un arma corta de balines metálicos.

La investigación apunta a que el secuestro tuvo su origen en una deuda de dinero que el joven mantenía desde enero con los ahora detenidos, y por la que habría recibido amenazas de muerte en las últimas semanas. Durante el cautiverio, los agresores le habrían propinado golpes continuos y descargas eléctricas con el táser para forzarle a pagar, además de utilizar su teléfono móvil para contactar con personas de su entorno haciéndose pasar por él y solicitando dinero bajo la amenaza de que su vida corría peligro si no se efectuaba el pago.

A los detenidos se les imputan los presuntos delitos de secuestro, lesiones, tenencia ilícita de armas y delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La operación ha sido desarrollada por el equipo de Policía Judicial de Ejea de los Caballeros, en colaboración con el de Tarazona, ambos pertenecientes a la Guardia Civil de Zaragoza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.