La secuestradora de Basurto publicó fotos del bebé en redes: "Ya ha nacido"

"Era una niña buena, normal, pero lo malo es que ha pasado por muchos problemas", declaraba una amiga de la mujer que secuestró al bebé en Basurto. "Me volví loco por los pasillos", decía el padre. La secuestradora se encuentra en comisaría después de que la Policía diera con ella y recuperase al niño y lo devolviera a sus padres. Se someterá a un examen psiquiátrico. Tanto los padres como el pequeño secuestrado ya se encuentran en casa después del infierno sufrido.

La secuestradora mostró falsas ecografías y tenía todo comprado para el bebé. Desde Basurto creen que podría sufrir de un trastorno psicológico. Incluso, la mujer hizo una fiesta para celebrar la llegada del niño. Una vecina se la encontró en el portal un día antes de el secuestro y explica que "ya estoy, ya estoy", en alusión a un parto. Mandó fotos de Aimar para presentarlo como su hijo, desde la casa de una amiga donde pasó la noche. En las fotos decía: "Ya ha nacido".

Era poco antes de las 13:00 horas cuando Laura y Pedro, los felices pero muy cansados padres, salían con su hijo del Hospital de Basurto y recibían el alta. Antena 3 Noticias ha podido conversar con el padre, quien ha relatado las horas angustiosas. Una angustia que incrementó cuando vieron ese vídeo que mostraba a la secuestradora con su bebé en una bolsa de plástico.

Los padres aseguran estar muy molestos con la seguridad del hospital donde la madre dio a luz y secuestraron a su bebé. Pese a ello, no denunciarán. Solo quieren estar juntos en casa y descansar. La secuestradora se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial. Pedro no olvida las peores 12 horas de su vida: "Me volví loco. Tuve que necesitar medicación".

Los minutos pasaban y se tenía que confirmar que la mujer que aparecía en el vídeo era la secuestradora, que se hizo pasar por enfermera. "Mi mujer dijo: 'es ella, es ella, mi hijo va ahí en la bolsa'". Miraron contenedores e inmediaciones de la zona. El padre "pensaba que lo podía tirar a la ría o a un contenedor'.

Por suerte, Pedro recibió una llamada de los investigadores. "Dime que tienes a mi hijo", exclamó al jefe de la investigación. "Y me dice: 'tengo a tu hijo sano y salvo'", relataba el padre entre lágrimas. "Ahora te lo llevo, en 10 minutos está con vosotros", avisó el jefe al padre del bebé secuestrado.