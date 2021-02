Sara Carbonero, ingresada en un hospital de Madrid por una recaída en su cáncer

Sara Carbonero volvió a instalarse en Madrid hace unos meses, cumplió 37 años la semana pasada y volvió a la radio. Ahora, la periodista ha vuelto a ingresar en el hospital, concretamente en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid, por una recaída en su lucha contra el cáncer.

Junto a ella se encuentra su entorno más cercano que, según ha podido adelantar la revista Semana, se turna para hacerle compañía durante su hospitalización. Se trata de su marido, el portero Iker Casillas, su madre, su hermana y su gran amiga Isabel Jiménez. Sara lleva ingresada desde el pasado fin de semana y por el momento no se ha hecho ninguna publicación al respecto.

Su lucha contra el cáncer

En mayo de 2019, la periodista fue operada de un tumor maligno detectado en el ovario. En ese momento, Carbonero explicó que se enfrentaba a una enfermedad cogida a tiempo por los médicos.

Con un mensaje positivo, anunció a través de redes sociales que empezaba entonces su lucha contra el cáncer, publicando una imagen con un texto que citaba: "Y una vez que la tormenta termina, no recordarás como lo lograste, como sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa si es segura, cuando salgas de esa tormenta no serás la misma persona que entró en ella. De esto se trata esta tormenta".

A la frase de Haruki Murakami, Sara Carbonero quiso acompañarla con un texto personal en el que hizo referencia también al infarto que Iker Casillas sufrió poco tiempo antes.

"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez, me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras -cáncer- que todavía me cuesta escribir". explicaba en su post.

La operación finalizó con éxito, aunque Carbonero era consciente de que "todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente".

Seis meses después, era el propio Iker Casillas quien daba la buena noticia, Sara había superado el cáncer. "Un día para estar muy alegre", dijo el portero.

Por el momento no se tiene más información sobre el estado de salud de Sara Carbonero. La semana pasada cumplió 37 años y su marido la felicitó con un emotivo mensaje que publicó en redes sociales: "37 inviernos. El baile sigue...hay que bailar hasta el final".