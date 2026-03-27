Sanidad se abre a que una organización de pacientes medie en la huelga de médicos

El Ministerio de Sanidad se muestra dispuesto a explorar nuevas vías para desbloquear el conflicto con los médicos en huelga. Tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrada durante cuatro horas y centrada exclusivamente en esta crisis, el departamento que dirige Mónica García ha abierto la puerta a que una organización de pacientes actúe como mediadora entre las partes.

La huelga médica, que preocupa tanto al Ministerio como a las comunidades autónomas por su impacto directo en los pacientes, ha sido el eje principal del encuentro. A su término, la ministra ha comparecido en rueda de prensa para trasladar un mensaje de cautela, pero también de cierto optimismo. García ha reiterado su confianza en que, una vez finalizadas las vacaciones de Semana Santa, el conflicto pueda comenzar a desescalarse.

Uno de los principales acuerdos alcanzados en la reunión ha sido la propuesta de introducir una figura de mediación en las negociaciones con el comité de huelga. Según ha explicado la ministra, esta mediación deberá ser "reconocida por todas las partes" para que resulte efectiva. En este sentido, varias comunidades autónomas han planteado que sea una organización de pacientes la que asuma ese papel.

"Se ha puesto sobre la mesa que sean los propios pacientes, a través de sus organizaciones, quienes puedan mediar o arbitrar, ya que son quienes están sufriendo directamente las consecuencias de la huelga", ha señalado García. Esta propuesta será trasladada al comité de huelga para su valoración.

La idea no es nueva. El pasado lunes, Canarias, Castilla-La Mancha y Euskadi ya propusieron que la mediación recayera en la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP). Sin embargo, en ese momento el Ministerio defendió que el interlocutor adecuado era el Foro de la Profesión Médica. Ahora, tras el debate en el Consejo Interterritorial, el Gobierno se muestra más flexible y dispuesto a considerar alternativas que faciliten un acuerdo.

El siguiente paso será comprobar si el comité de huelga acepta esta posible mediación, en un contexto en el que tanto el Ejecutivo como las comunidades coinciden en la urgencia de encontrar una solución que reduzca el impacto sobre la atención sanitaria. Mientras tanto, el sistema sigue pendiente de unas negociaciones que se prevén clave en las próximas semanas.

Otros puntos abordados en el Consejo Interterritorial

La huelga de médicos sigue marcando la agenda política sanitaria. No obstante, el Consejo Interterritorial también ha abordado otros asuntos. Entre ellos, destaca el documento para el abordaje de la enfermedad renal crónica en el Sistema Nacional de Salud, que busca mejorar su detección precoz mediante dos pruebas sencillas en pacientes de riesgo, una línea ya avanzada por el Ministerio con motivo del Día Mundial del Riñón.

Asimismo, los consejeros han sido informados sobre varios proyectos normativos en tramitación, como la ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, la ley de Organizaciones de Pacientes o el real decreto que regulará los estatutos de la Organización Médica Colegial y del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, en una reunión con una agenda amplia que combina la urgencia del conflicto laboral con reformas estructurales del sistema sanitario.

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