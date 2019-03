San Valentín te da una segunda oportunidad

Las floristerías venden en el día de los enamorados el 40 por ciento de lo que facturan todo el año. Pero, ¿ qué pasa cuándo estás solo el 14 de febrero? Más concretamente, ¿qué haces cuando has terminado una relación pero sigues sintiendo algo por esa persona y llega San Valentín?

La agencia de publicidad F33 Grupo ha lanzado una campaña para estas ocasiones, www.unasegundaoportunidad.es que pone en contacto a aquellas ex-parejas que siguen echándose de menos.

Pero en esto de las segundas oportunidades hay un problema. Puede que yo quiera, pero el o e lla no... Asi que, quien da el primer paso? En esta web han pensado en todo. Es la web de las segundas oportunidades. Introduces tus datos y los de tu expareja y cruzas los dedos. Si el o ella, hacen lo mismo, recibirás un mensaje y, Segunda oportunidad a la vista. Pero si no es así,si tu ex pareja está ya en otros asuntos no hay problema nunca sabrá que les buscas y vivirás ese otro San Valentín, el de los que no tienen nada que celebrar.