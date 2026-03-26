Salvador Burguet, experto en Inteligencia: "La intención que tenían era que fuera un atentado de gran impacto"

En Mallorca, la Policía Nacional ha detenido al jefe de una célula yihadista que planeaba un atentado en España. La operación de las autoridades españolas junto con la Dirección General de la Vigilancia del Territorio (DGST) de Marruecos terminó con el arresto de tres personas.

El jefe tenía pensando proceder a la "ejecución de un atentado terrorista en España siguiendo el modo operativo del terrorismo individual", según las autoridades marroquíes. Mientras que los otros dos, detenidos en Tánger, estarían implicados en tareas de financiación y apoyo logístico a combatientes de Daesh.

La operación se inició en Marruecos, y "parece ser que la idea era cometerlo en España y la intención que tenían es que fuera un atentado de alto impacto" explica Salvador Burguet, especialista en Inteligencia. A su juicio cree que "en un entorno islamista de gente próxima radicalizada siguiendo las formas de estado islámico", podría haberse producido "un atentado de gran impacto" con sus dos componentes: "el terrorista suicida y los explosivos".

La operación, que sigue abierta, es importante porque "no estamos hablando de gente que hace propaganda, adoctrinamiento o reclutamiento".

Colaboración con Marruecos

Además de la detención de los tres individuos, la otra buena noticia sobre esta operación es la colaboración activa entre marruecos y España. "Nos separan 14 kilómetros de mar pero tenemos el mismo problema", expone Burguet, que añade que el país africano "es un punto estratégico para lo que es el terrorismo islamista porque es la puerta de salida", mientras que la península "es la puerta de entrada hacia Europa".

La resolución de lo ocurrido "es un hecho significativo y le da mucho valor que lleva en España la Policía Nacional porque cuando Marruecos alerta de algo así la información suele ser, por lo general, muy buena".

Las autoridades marroquíes "desarrollan muchas operaciones contra el terrorismo islamista porque están muy cerca de zonas de operaciones de grupos islamistas, la mayoría de ellos alineados con el estado islámico. Y cuando alertan de algo así hay que tenerlo muy en cuenta porque las probabilidades de que ocurra algo son elevadas".

En el caso de esta operación, "no era una amenaza inminente" porque "estaría en fase inicial". Aún así "si se hubiese dejado desarrollar los planes, podríamos haber tenido problemas".

Control en la entrada

Asimismo, el experto en Inteligencia recuerda que "estamos atravesando unos momentos que se está produciendo mucha entrada de migrantes, mucho de ellos sin control y quizá ello habría que controlarlo un poco más las medidas de seguridad".

Lo que pide es que a las personas que accedan a España "se pueda contrastar su procedencia" para así "fortalecer un poco más nuestra seguridad": "Marruecos lo está haciendo y nosotros deberíamos hacerlo también".

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