Efemérides de hoy 12 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 12 de febrero?

El 12 de febrero de 1999, Bill Clinton es absuelto de los cargos de perjurio y obstrucción a la justicia en el 'caso Lewinsky'. El entonces presidente de Estados Unidos había conseguido sobrevivir, políticamente, a uno de los mayores escándalos sexuales en los que se veía involucrado el jefe de Estado de una nación. La acusación denunció que Clinton había mentido sobre su relación con Mónica Lewinsky, una exbecaria que trabajó en la Oficina Ejecutiva del presidente del país norteamericano. La denuncia se centró en las declaraciones que concedió Bill Clinton a los medios el 28 de enero de 1998, después de que los medios comenzaran a publicar noticias sobre la aventura extramatrimonial que mantenía con Lewinsky, en las que dijo: “No he tenido relaciones sexuales con esa mujer”. El propio Clinton acabaría admitiendo que, de hecho, sí que tuvo relaciones sexuales con su antigua empleada, algo que quedó demostrado cuando encontraron restos de semen del demócrata en uno de los vestidos de la joven.

Clinton sería el segundo presidente en la historia de EE. UU. en ser sometido al impeachment, Andrew Johnson fue el primero. Para ser destituido del cargo, dos tercios del Senado debían votarlo como culpable, pero el sufragio acabó siendo favorable para el presidente, incluso algunos senadores republicanos votarían en contra de los cargos, diez en el caso de "perjurio" y cinco en el de "obstrucción a la justicia".

Un 12 de febrero, pero de 1938, nace Ray Manzarek, el teclista de la banda estadounidense 'The Doors'. Considerado un genio de las teclas, Manzarek dejó un legado irremplazable en la industria musical con varios de los solos de teclado más recordados de la historia del rock psicodélico. 'Light My Fire', 'Love Street' o 'Riders of the Storm', temas que tienen el sello melódico y tan característico del piano de Manzarek. También sentó un precedente en las bandas musicales, en las actuaciones en directo la banda no contaba con ningún bajista, era el propio Manzarek, con un doble teclado, quien se encargaba de llevar el ritmo de las canciones a la vez que tocaba sus solos.

¿Qué pasó el 12 de febrero?

1502.- Los Reyes Católicos promulgan un edicto que obliga a los mudéjares castellanos a convertirse al cristianismo o ser expulsados del país.

1554.- Juana I de Inglaterra es decapitada por alta traición, cuando tenía dieciséis años, por orden de su prima María Tudor.

1818.- El militar y político Bernardo O'Higgins proclama la independencia de Chile de la monarquía española.

1908.- Parte de Nueva York con destino a París la denominada "carrera del siglo", la mayor expedición de coches jamás vista.

1935.- El dirigible de la armada estadounidense USS Macon resulta dañado durante una tormenta y se precipita al mar en la Bahía de Monterrey, al sur de San Francisco.

1941.- Francisco Franco se entrevista con Mussolini en la ciudad italiana de Bordighera, durante la Segunda Guerra Mundial.

1953.- Un tratado anglo-egipcio ratifica la independencia de Sudán.

1978.- La mítica banda de rock Leño debuta en directo en la sala Alcalá Palace de Madrid.

2016.- El papa Francisco y el patriarca ortodoxo ruso Kiril reúnen a las dos iglesias por primera vez tras el cisma de 1054.

2019.- Un jurado estadounidense declara culpable por narcotráfico al mexicano 'Chapo' Guzmán por ocupar un cargo de responsabilidad en el cartel de Sinaloa.

2021.- La Justicia confirma que El Pazo de Meirás (A Coruña) es propiedad del Estado español.

¿Quién nació el 12 de febrero?

1809.- Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos.

1923.- Franco Zefirelli, director italiano de cine.

1932.- Juan María Bandrés, político y abogado español.

1933.- Constantin Costa-Gavras, director greco-francés de cine.

1949.- Joaquín Sabina, cantautor español.

1958.- Javier Gurruchaga, cantante y humorista español.

1995.- Daniela Aedo, actriz y cantante mexicana.

¿Quién murió el 12 de febrero?

1690.- Charles Lebrun, pintor francés.

1804.- Emmanuel Kant, filósofo alemán.

1979.- Jean Renoir, director francés de cine.

1994.- Rafael Durán, actor español.

2003.- Emilio Romero, periodista y escritor español.

2021.- Antonio Giménez-Rico, cineasta español.

2024.- Hirotake Yano, multimillonario japonés

¿Qué se celebra el 12 de febrero?

Hoy, 12 de febrero, se celebra el Día Mundial contra el Uso de Niños Soldado.

Horóscopo del 12 de febrero

Los nacidos el 12 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 12 de febrero

Hoy, 12 de febrero, se celebra san Antonio Caulas.