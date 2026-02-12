Las emotivas cartas del influencer Xisco Quesada tras morir: "Es difícil que me admiréis más de lo que yo os admiro"

El influencer Xisco Quesada murió este miércoles a sus 28 años en la Clínica Universidad de Navarra de Pamplona a consecuencia de un agresivo cáncer de páncreas con metástasis en el hígado. El joven se ha convertido en referente en redes tras su experiencia.

En el comunicado de su muerte, la familia subrayaba su importante labor de concienciación y divulgación acerca de la enfermedad. Señalan que "vio cómo su vida cambiaba por completo cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas con metástasis. Desde ese momento decidió compartir su día a día sin filtros, mostrando su lucha, sus miedos y también una fortaleza que nos dejó sin palabras".

El joven "luchó hasta el final con valentía y rodeado del amor de su familia. Convirtió el dolor en conciencia, su historia en inspiración y su voz en apoyo para muchas personas que atravesaban momentos difíciles", remarca su familia, de la misma forma que agradecen el cariño de sus seguidores, y piden entender el dolor de su entorno más cercano.

El agradecimiento de Xisco a su familia

Tras su fallecimiento, se han desvelado las cartas que el joven ha dejado a su familia, a las personas que padecen cáncer y a las personas sanas.

Xisco Quesada señala que "mi objetivo desde que tengo uso de razón es que estuvierais orgullosos de mi, aunque puedo decir que es difícil que me admiréis más de lo que yo os admiro a vosotros. Nunca podré agradeceros todo lo que habéis hecho por mí, pero intentaré que lo imaginéis".

Agradece, además, "por hacer de mí quien soy, por el ejemplo que me disteis, por todas las vacaciones que sacrificasteis para apuntarme a clases de fútbol en verano".

A su mujer le dice, una de las cartas más emotivas: "gracias por quedarte a mi lado, pudiendo haberte ido. Creaste momentos preciosos hasta en un hospital. Ese domingo de gorros marineros, el día de nuestra boda, tu 'sí, quiero' y tu discurso me marcaron de por vida. Eres la persona más dura que conozco pero, si un día caigo, no quiero que cargues con ser fuerte siempre. Quiero que te dejes ayudar. Enseña a nuestros hijos a ser valientes, pero buenos, a pedir perdón y a cuidarse entre ellos, siendo aquel equipo que en su día construimos".

La carta de Xisco a las personas que padecen con cáncer

El joven también se dirige a las personas que tienen cáncer: "te podría aconsejar miles de cosas que me gustaría haber sabido antes, pero estas son las cinco que creo que serán más importantes para ti: uno, el diagnóstico no es una sentencia; dos, haz ejercicio desde el primer día: tres, cuida la nutrición, sin obsesionarte; cuatro, medita, y cinco; organiza tu día la noche de antes".

