Cortes de carreteras y protestas en la huelga de educación: exigen mejoras salariales y más personal

Hoy se ha convocado una jornada de huelga en el sector de la educación que pretendía ser histórica y reunir a todo el personal que trabaja en las escuelas. Y de hecho, el seguimiento ha sido multitudinario, con decenas de miles de personas llenando las calles. La huelga la han convocado de forma unitaria USTEC, Profesores de Secundaria, CCOO, CGT y UGT para reclamar mejoras salariales y laborales.

Los sindicatos, entre más peticiones, piden un aumento salarial y una reducción de alumnos por clase, denunciando falta de voluntad negociadora por parte del Departamento de Educación.

El día ha comenzado con piquetes y cortes en diferentes carreteras a primera hora de la mañana en diferentes provincias catalanas. En Barcelona, se ha cortado la C-55 en Manresa y en Olesa de Montserrat, la C-59 en Moià y la C-31 en l’Hospitalet de Llobregat, además de la Ronda Litoral (B-20), una de las principales arterias de la ciudad. En todas las carreteras catalanas se ha reanudado el tráfico poco antes de las 10 de la mañana, y ha persistido la acumulación de coches por las marchas lentas hasta mediodía, aunque hasta las 13h el servicio de Transit en Cataluña no ha informado de la normalización de circulación en las vías.

A las puertas en el colegio público de Duran i Bas en Barcelona, un grupo reducido de profesoras se concentran a primera hora de la mañana con pancartas. En algunas escuelas, según asegura una profesora, se ha tenido que hacer un sorteo para cubrir los servicios mínimos porque todos los docentes querían participar en las protestas.

En este colegio se da servicio a infantil, primaria y secundaria y dos líneas por cada curso: hay en total 6 profesores para todos los niños, uno cada tres aulas. La Generalitat ha cifrado el seguimiento de esta huelga con el 37% de participación, datos de las 13 horas, aunque solo el 36,81 % de los centros han comunicado los datos.

Los padres de los alumnos también han querido mostrar su opinión: "me parece bien que se manifiesten porque el profesorado es necesario y tienen que luchar por sus derechos", defiende uno. Otro de ellos, se queja de que no hay derecho que tengan que llegar a ese límite para que se solucione: "hay que cuidar a quienes nos cuidan", dice.

Esther, profesora colegio Barcelona, explica qué reclaman al Departmento de Educación: "reclamamos recursos más recursos. Tenemos un porcentaje de alumnos con diversidad que llega al 30% en algunos casos y no tenemos personal para atenderlos”, dice. También reclama un aumento salarial porque, dice, lleva años congelado y el nivel de vida y los precios ha subido mucho.

Los sindicatos convocantes han hecho declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la manifestación, a las 12.30h. Iolanda Segura, Portavoz USTEC, ha calificado de "éxito" la participación, con un 85% de seguimiento según el sindicato y más de 70.000 personas en la manifestación, mientras que la Guardia Urbana rebaja esta cifra a 25.000. "Hay un nivel de malestar instalado por las condiciones laborales", dice Segura, "la Conselleria y la Gene tiene q dar una respuesta inmediata de mejora real a las necesidades educativas que tenemos", explica la portavoz de USTEC.

Ignacio Fernandez, secretario general ASPEC, dice que esta manifestación marca un antes y un después, y que los miles de profesores intentan recuperar la dignidad del colectivo. "Las calles hablan x sí solas. Hemos salido para expresar malestar, con aulas cada vez más complejas, cada vez más difícil hacer clase", protesta Ester Vila, responsable educación de CC.OO. Denuncia que las negociaciones están encalladas y que todavía no tienen una propuesta: "Salimos a la calle para poner presión", dice Vila.

Una huelga en la educación de Cataluña que, de no alcanzar acuerdos, se podría repetir en marzo durante unos días, entre el 16 y el 20 del mes que viene.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.