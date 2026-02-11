Un familiar de una víctima de Adamuz denuncia la falta de ayuda del Gobierno: "Nos limpiamos el culo con su carta"

Casi un mes después del accidente ferroviario en Adamuz que ha dejado 47 víctimas mortales se desconocen las causas exactas del suceso. Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en la sesión de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados tras los accidentes de tren en España.

De la intervención del jefe del Ejecutivo han estado pendientes los afectados de la tragedia, especialmente de quienes eran de Huelva de donde eran la mayoría de las víctimas, que han seguido con atención cada detalle de la comparecencia.

Una de ellas Lola, que viajaba en el tren Alvia, y que se salvó porque cambió de vagón poco antes del impacto. Actualmente se encuentra "físicamente bien, recuperándome en rehabilitación", aunque confiesa que "psicológicamente va a costar un poquito más, pero estamos en el camino".

Asegura que "nadie se ha puesto en contacto" con ellos, y mucho menos les han cualquier tipo de "ayuda psicológica o para los trámites", respondiendo a Sánchez que son los afectados "los que estamos buscando los recursos", tras las palabras del presidente de que hay que seguir apoyando, acompañando a las víctimas.

Quieren una explicación

Sobre las causas del accidente, que todavía se desconocen, Lola señala que es crucial saber que ocurrió sobre todo "para las familias que han, por desgracia, han perdido a sus familiares y también porque es un accidente que se podía haber evitado para que no vuelva a suceder, para que el tren siga siendo un medio de transporte seguro".

En la sesión, Sánchez desmintió que el accidente se hubiese producido "porque el Gobierno ya no invierte en mantenimiento". Ante esto, Lola recuerda que "el hecho es que ha habido un accidente" y manifiesta que "la responsabilidad ha sido porque las vías no estaban correctamente mantenidas".

"Nos limpiamos el culo"

El jefe del Ejecutivo expresó en el Congreso que nada lo que digan o hagan "va a poder aliviar el dolor". Unas palabras que reafirma Mario, otro pasajero que sobrevivió: "No lo va a aliviar, pero algo tendrá que decir". Este rompió la ventanilla del tren por la que escaparon muchos viajeros. Explica que nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con él y subraya que la investigación es necesaria porque "hay que hacerla y hay que depurar responsabilidades".

Por otra parte, un familiar de Agustín, que murió en el accidente ferroviario, se queja del comportamiento de Sánchez en el mitin de cierre de campaña de Aragón: "Estuvo riéndose, como si no hubiese pasado nada, como si no tuviese 47 víctimas a sus espaldas". Cuenta que ha recibido una carta del Gobierno que, a su juicio, fue rápida y poco respetuosa: "Me han dado una carta, pero con la carta, hablando mal y rápido, nos limpiamos el culo".

El alcalde de Huelva anunció que el Ayuntamiento se personará como acusación particular en la causa por el accidente de Adamuz, una medida que busca aportar apoyo y claridad para las familias afectadas de la provincia.

