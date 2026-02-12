Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, jueves 12 de febrero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 12 de febrero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, jueves 12 de febrero de 2026

El viento paraliza hoy Cataluña. Estas son las principales noticias de este jueves 12 de febrero de 2026.

Alerta máxima en Cataluña

El servicio comercial ferroviario en Barcelona se ha suspendido a primera hora de esta mañana debido a la alerta de fuertes rachas de viento. Lo ha anunciado Adif que indicaba que se iniciaría una vez se hubiesen reconocido todas las líneas para comprobar las posibles afectaciones en la infraestructura. Esta alerta afectó exclusivamente a los trenes de Rodalies, Media distancia y Larga distancia, pero no a la línea de Alta Velocidad.

Denuncian a Rosalía

La plataforma Nofumadores.org ha denunciado a Rosalía y a un pódcast por aparecer fumando en una entrevista, un acto en el que la entidad considera que están infringiendo la Ley Antitabaco. En medio de la entrevista, la cantante interrumpe la charla para agarrar un cigarrillo en un espacio interior cerrado, invitando a la presentadora a compartirlo, de forma que ambas aparecen fumando ante las cámaras.

Pelea en el Parlamento turco

Escándalo en el Parlamento turco donde varios diputados han protagonizado una violenta pelea con un herido. Sin ningún pudor se han liado a puñetazos y uno de ellos ha acabado con la nariz rota. La trifulca comienza cuando la oposición intenta que el nuevo ministro de Justicia no jure su cargo. Obviamente, la sesión se ha tenido que suspender. Esta lamentable escena evidencia el tenso escenario político que vive el país.

Lola Beltrán, superviviente de Adamuz: "Me parece una vergüenza, están utilizando el accidente para ganar votos"

Lola Beltrán, superviviente de Adamuz

Noticias de hoy, jueves 12 de febrero de 2026

Denuncian a Rosalía por aparecer fumando en una entrevista en un pódcast

Bill Clinton es absuelto por de los cargos de obstrucción a la justicia

Efemérides de hoy 12 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 12 de febrero?

El Ejido

Así actuaba la banda que usaba Grindr para agredir y robar en El Ejido: "Maricón de mierda, te vamos a matar"

Un familiar de una víctima de Adamuz denuncia la falta de ayuda del Gobierno: "Nos limpiamos el culo con su carta"

Lola Beltrán, superviviente de Adamuz: "Me parece una vergüenza, están utilizando el accidente para ganar votos"

Mientras el presidente del Gobierno defendía en el Congreso la inversión y el estado de la red ferroviaria, una pasajera del Alvia accidentado relata su experiencia, cuestiona la gestión posterior y reclama respeto y soluciones.

Vídeo | Las increíbles imágenes de unas ovejas a las que le sale césped entre la lana

Un pastor no sale de su asombro tras descubrir la hierba en la lana de sus ovejas.

Afectados de la DANA llevarán a Andalucía 7.000 kilos de ayuda humanitaria tras el temporal

Investigan la muerte de un hombre en Huelva tras agredir a un guardia civil e intentar apuñalarlo

Un Guardia Civil mata de un disparo a un hombre que intentó apuñalarle en Almonte, Huelva

Dos científicos revolucionan la lucha contra el cáncer con células CAR-T

