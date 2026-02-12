Noticias de hoy, jueves 12 de febrero de 2026

El viento paraliza hoy Cataluña. Estas son las principales noticias de este jueves 12 de febrero de 2026.

Alerta máxima en Cataluña

El servicio comercial ferroviario en Barcelona se ha suspendido a primera hora de esta mañana debido a la alerta de fuertes rachas de viento. Lo ha anunciado Adif que indicaba que se iniciaría una vez se hubiesen reconocido todas las líneas para comprobar las posibles afectaciones en la infraestructura. Esta alerta afectó exclusivamente a los trenes de Rodalies, Media distancia y Larga distancia, pero no a la línea de Alta Velocidad.

Denuncian a Rosalía

La plataforma Nofumadores.org ha denunciado a Rosalía y a un pódcast por aparecer fumando en una entrevista, un acto en el que la entidad considera que están infringiendo la Ley Antitabaco. En medio de la entrevista, la cantante interrumpe la charla para agarrar un cigarrillo en un espacio interior cerrado, invitando a la presentadora a compartirlo, de forma que ambas aparecen fumando ante las cámaras.

Pelea en el Parlamento turco

Escándalo en el Parlamento turco donde varios diputados han protagonizado una violenta pelea con un herido. Sin ningún pudor se han liado a puñetazos y uno de ellos ha acabado con la nariz rota. La trifulca comienza cuando la oposición intenta que el nuevo ministro de Justicia no jure su cargo. Obviamente, la sesión se ha tenido que suspender. Esta lamentable escena evidencia el tenso escenario político que vive el país.