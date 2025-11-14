Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Valencia

No sabía que estaba embarazada y acaba dando a luz en su casa: "Pensé que comí algo que me sentó mal"

El padre se despertó por los llantos del bebé y se quedó "totalmente en shock".

Agentes de la Policía Local de València asisten a una joven que ha dado a luz en su domicilio, en el barrio de El Cabanyal.

Agentes de la Policía Local de València asisten a una joven que ha dado a luz en su domicilio, en el barrio de El Cabanyal | AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

Una joven ha dado a luz en su casa de Valencia sin saber que estaba embarazada. Olivia Mínguez, de 25 años, se puso de parto durante la madrugada del pasado lunes.

Según ha detallado la propia joven en declaraciones dadas a Europa Press, se despertó por unas molestias y bajó al salón, donde comenzó el parto antes de que llegaran los servicios sanitarios.

"Yo no sabía ni que estaba embarazada. Unas horas antes estaba trabajando aquí en el restaurante de al lado", recuerda. "Noté alguna molestia en la tripa, pero pensé lo típico, que comes algo que te sienta mal, pero ya está", explica.

Estaba embarazada de nueve meses

La joven asegura que, aunque había notado cierta hinchazón en los últimos meses, no sospechó que pudiera estar esperando un bebé. "Estaba de nueve meses y me notaba hinchada y tal, pero no tenía una tripa, una barriga de decir 'estás de nueve meses'", señala. Añade que, tras el nacimiento, "me llevaron al hospital, allí me atendieron y me llevaron al peque".

Su pareja y padre del bebé, Aitor Chaves, dormía cuando ocurrió todo. Al escuchar los llantos del recién nacido, vivió un momento que describe como impactante. "Me quedé totalmente en shock porque, claro, no me esperaba nada. Fue un momento bonito, pero al principio te quedas un poquito así, paralizado, pero después la verdad que muy felices y muy contentos de que esté aquí", afirma.

Operativo sanitario

El parto extrahospitalario activó un operativo de emergencia. A las 6.45 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió el aviso, realizado por el padre de la joven. Varias patrullas de la Policía Local de València, pertenecientes a las comisarías de Proximidad del Marítimo y de Campanar, acudieron al domicilio del barrio de El Cabanyal. Los agentes encontraron a Olivia con el bebé en brazos. Una de las policías se hizo cargo del recién nacido mientras otras atendían a la madre, llegando a pinzar el cordón umbilical manualmente hasta la llegada del personal sanitario.

Minutos después, los servicios médicos se hicieron cargo tanto de la madre como del bebé. La ambulancia de Soporte Vital Avanzado trasladó al neonato en incubadora al Hospital Clínico, escoltada por la Policía Local. Otra unidad sanitaria evacuó a la madre al mismo centro.

Según informó el Ayuntamiento de València, los agentes que participaron en la intervención visitaron posteriormente a Olivia y a su hijo en el hospital, donde comprobaron que ambos se encuentran en buen estado de salud.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Estos son los datos del primer informe de la Ertzaintza que indica el origen de los detenidos

Ertzaintza, imagen de archivo

Publicidad

Sociedad

Muere un joven de 22 años tras caerle una palmera mientras conducía en Torrevieja

Muere un joven de 22 años tras caerle una palmera mientras conducía en Torrevieja

Agentes de la Policía Local de València asisten a una joven que ha dado a luz en su domicilio, en el barrio de El Cabanyal.

No sabía que estaba embarazada y acaba dando a luz en su casa: "Pensé que comí algo que me sentó mal"

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra

Muere por las heridas sufridas una mujer que fue presuntamente agredida por su pareja en Barcelona

Bullying en Gran Canaria
Bullying

Investigan un caso de bullying en Gran Canaria tras la difusión de un vídeo viral en el que humillan y golpean a un joven

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.
Fuga

Un preso se fuga de prisión en una salida para realizarse una radiografía en Girona

Un hombre conduciendo
Desplazamientos

No importa dónde vivas: 78 minutos al día, es el tiempo que dedicamos a desplazarnos a diario

Un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad McGill de Canadá revela que vivamos donde vivamos dedicamos el mismo tiempo al día a hacer desplazamientos ya sea para comprar, ir al trabajo o a hacer cualquier otro gestión.

Noticias de hoy
Noticias de hoy

Noticias de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 14 de noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Cuándo es el puente de diciembre de 2025 y qué días son festivos

Cuándo es el puente de diciembre de 2025 y qué días son festivos

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Mata a su padre y se intenta suicidar tirándose a las vías del metro en Barcelona

Fallece un niño de dos años tras supuestamente sufrir un atragantamiento en un parque de Valencia

Muere un niño de dos años atragantado por unos frutos secos en un parque de Campanar, en Valencia

Publicidad