No sabía que estaba embarazada y acaba dando a luz en su casa: "Pensé que comí algo que me sentó mal"

Una joven ha dado a luz en su casa de Valencia sin saber que estaba embarazada. Olivia Mínguez, de 25 años, se puso de parto durante la madrugada del pasado lunes.

Según ha detallado la propia joven en declaraciones dadas a Europa Press, se despertó por unas molestias y bajó al salón, donde comenzó el parto antes de que llegaran los servicios sanitarios.

"Yo no sabía ni que estaba embarazada. Unas horas antes estaba trabajando aquí en el restaurante de al lado", recuerda. "Noté alguna molestia en la tripa, pero pensé lo típico, que comes algo que te sienta mal, pero ya está", explica.

Estaba embarazada de nueve meses

La joven asegura que, aunque había notado cierta hinchazón en los últimos meses, no sospechó que pudiera estar esperando un bebé. "Estaba de nueve meses y me notaba hinchada y tal, pero no tenía una tripa, una barriga de decir 'estás de nueve meses'", señala. Añade que, tras el nacimiento, "me llevaron al hospital, allí me atendieron y me llevaron al peque".

Su pareja y padre del bebé, Aitor Chaves, dormía cuando ocurrió todo. Al escuchar los llantos del recién nacido, vivió un momento que describe como impactante. "Me quedé totalmente en shock porque, claro, no me esperaba nada. Fue un momento bonito, pero al principio te quedas un poquito así, paralizado, pero después la verdad que muy felices y muy contentos de que esté aquí", afirma.

Operativo sanitario

El parto extrahospitalario activó un operativo de emergencia. A las 6.45 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió el aviso, realizado por el padre de la joven. Varias patrullas de la Policía Local de València, pertenecientes a las comisarías de Proximidad del Marítimo y de Campanar, acudieron al domicilio del barrio de El Cabanyal. Los agentes encontraron a Olivia con el bebé en brazos. Una de las policías se hizo cargo del recién nacido mientras otras atendían a la madre, llegando a pinzar el cordón umbilical manualmente hasta la llegada del personal sanitario.

Minutos después, los servicios médicos se hicieron cargo tanto de la madre como del bebé. La ambulancia de Soporte Vital Avanzado trasladó al neonato en incubadora al Hospital Clínico, escoltada por la Policía Local. Otra unidad sanitaria evacuó a la madre al mismo centro.

Según informó el Ayuntamiento de València, los agentes que participaron en la intervención visitaron posteriormente a Olivia y a su hijo en el hospital, donde comprobaron que ambos se encuentran en buen estado de salud.

