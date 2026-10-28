El ingeniero Ricardo Díaz, sobre el accidente de trenes en Toledo: "Lo que no puede ser es un choque por alcance, ¿pero de qué estamos hablando?"

Un choque entre dos trenes ha dejado decenas de muertos, según Protección Civil de Castilla-La Mancha. El incidente ha ocurrido en la provincia de Toledo, entre las localidades de Los Yébenes y Urda. A consecuencia de ello, la línea ferroviaria entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendida.

Un tren AVE ha alcanzado por detrás al Iryo en la señal de entrada de la estación de Urda, y dos vagones han caído por un terraplén. El catedrático de ingeniería química y materiales, Ricardo Díaz, asegura en Espejo Público que lo que ha sucedido "es terrorífico": "En seguridad industrial que suceda un accidente es muy infrecuente y es algo muy llamativo".

Explica que "es complicadísimo que surja un accidente en seguridad industrial, estadísticamente es muy difícil". Díaz denuncia que "no ha funcionado nada de lo que ya dijimos", es decir, al "circuito de vía" haciendo referencia al accidente de Adamuz, en enero de 2026.

El ingeniero cuenta que suele coger esta línea de tren, de hecho afirma que se subió el martes para bajar a Sevilla: "Estoy vivo de milagro". En cuanto a las detenciones infrecuentes de los trenes, asegura que "son muy frecuentes y se paran", ya sea por alguna incidencia o retrasos, entre otras causas.

Pero denuncia que "lo que no puede ser es un choque por alcance, ¿pero de qué estamos hablando?". "Cuando hay un obstáculo de la vía todos los trenes que van detrás se tienen que parar de manera automática", explica el ingeniero el funcionamiento de circuito de la vía: "¿Pero en qué siglo estamos? Ni que fuéramos todavía con trenes a vapor y no hubiera sistemas de seguridad".