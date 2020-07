Rifirrafe entre en un vecino de Lleida y la consellera de Salud: "Médicos del hospital me han dicho que os lo estáis inventando todo"

Este domingo la Generalitat de Cataluña decretó el endurecimiento del confinamiento en la comarca lleidatana del Segrià. Ante esta decisión decenas de personas se han concentrado esta noche en la plaza Ricard Vinyes de Lleida para protestar contra el endurecimiento del confinamiento ante el aumento de casos de coronavirus.

El nuevo confinamiento ha causado malestar entre algunos vecinos que no llegan a creer que los hospitales de Lleida estén al borde del colapso. En un vídeo publicado por un usuario se puede ver como un hombre pide a la consellera de Salud de Cataluña, Alba Vergés Bosch, que le deje entrar en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida para ver si hay tantos casos como afirma la Generalitat.

"Si me queréis hacer creer que estamos tan mal, dejadme entrar en el hospital y me enseñáis las dos plantas que están llenas. Médicos y enfermeras que han venido a mi tienda me han dicho que la situación no es tal", asegura el hombre.

Por su parte, la consejera le dice que "espero que nunca tengas que ver la situación que hay en los hospitales de Lleida".

Este domingo se notificaron en Cataluña 816 nuevos casos de cororonavirus mientras que los hospitales de la Región Sanitaria de Lleida superan ya el centenar de ingresados por coronavirus, según ha informado el Departamento de Salud.

En el Hospital Universitario Arnau de Lleida han ingresado cuatro personas en las últimas horas y ya tiene 61. Por su parte el Hospital Universitario Santa María de Lleida siguen ingresadas cinco personas en la UCI, y también se ha anunciado la apertura de una nueva planta para pacientes menos graves.

[[H3:Una juez impide confinar el Segrià]]

Una juez ha rechazado ratificar el endurecimiento del confinamiento en la comarca del Segrià al concluir que la Generalitat pretende "eludir" de forma ilimitada en el tiempo la aplicación parcial del estado de alarma, que es una competencia estatal para la que debería pedir permiso al Gobierno.

Según la juez, la resolución aprobada este domingo por la Generalitat "parece una copia" del Decreto de estado de alarma de marzo pasado, aunque de forma ilimitada en el tiempo, lo que "agrava todavía más" su contenido y consecuencias, con la que entiende que el Govern busca "eludir" la aplicación de este precepto constitucional, que es "una competencia estatal" que se ejerce con la garantía de la intervención del Congreso de los Diputados.