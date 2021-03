Se retoman los viajes a las Islas Cíes por Semana Santa

La pasada Semana Santa no pudo ser por la pandemia de coronavirus, pero esta sí. "Lo estábamos deseando, después de tanto tiempo encerrados", es lo que nos comenta Cristina, estudiante de magisterio que ha decidido ir a las Islas Cíes a pasar el día. "Ya que no podemos salir de Galicia, vamos a aprovechar para descubrir la Comunidad", añade su compañero.

Las navieras retoman los viajes que se vieron suspendidos por la pandemia, y tras el verano. Por unos días se pretende volver a una cierta normalidad y los clientes ya han empezado a responder. "Ya tenemos más de 1.500 reservas para toda la Semana Santa", explican desde la empresa marítima.

Los barcos que nos trasladan hasta las islas pueden completar su aforo, de 250 plazas, pero hoy no alcanzan más que la mitad. "Se nota que no pueden venir personas de fuera a la Comunidad. Los gallegos nos movemos, pero no llenamos el cupo", nos comenta una viajera.

Y, entre todos ellos, encontramos a un extranjero, Mauro es argentino y ha decidido venir a pasar la Semana Santa a Galicia, en donde el archipiélago de las Islas Atlánticas le ha sorprendido gratamente.