El día que el feminismo paró el mundo

Ocho años han pasado ya de aquel 8M. Las ciudades españolas vieron como sus calles se teñían de morado, color estandarte del movimiento igualitario. Habían logrado con éxito realizar la primera huelga general feminista de la historia de España.

Hasta seis millones de mujeres y hombres acudieron a la llamada de la historia, ellas para denunciar las actitudes machistas que aún perduran en la sociedad y ellos para mostrar su apoyo, sin robar el protagonismo de quien debía estar en el foco. Durante 24 horas, ellas pararon y el mundo se detuvo.

Seis millones de manifestantes

Madrid, Barcelona, Bilbao, Pamplona, un largo etcétera de capitales, grandes y pequeñas, que no titubearon ante la cita. La protesta tuvo como eje central cuatro puntos: el ámbito laboral, el estudiantil, el consumo y los cuidados.

A través del manifiesto publicado por 'Comisión 8M', grupo que organizó la huelga, el texto dejo claros los objetivos e intenciones, no se buscaba ocupar las primeras planas de los periódicos y medios durante un día, se trataba de hacer llegar a la ciudadanía que este solo era el comienzo de la lucha por la igualdad.

Si nosotras paramos, se para el mundo

En el ámbito laboral quedó destacada la presencia de las profesionales de la comunicación, quienes también se sumaron a la huelga. Más de 8.000 mujeres dedicadas a la información firmaron el manifiesto 'Las periodistas paramos', carta en la que denunciaron la brecha entre géneros dentro de los "mass media". Siete puntos componían la proclamación, entre los que destacaban: la brecha salarial, el techo de cristal, la precariedad, la corresponsabilidad y cuidados, el acoso sexual y laboral, los espacios de opinión masculinizados y la mirada parcial sin enfoque feminista. Las periodistas fueron convocadas en la plaza de Callao, donde leyeron y compartieron el escrito.

"Las periodistas paramos"

En cuanto a la política, ningún partido que por aquel entonces contara con representación en las Cortes Generales, perdió la oportunidad de mostrar su apoyo al movimiento durante el Día Internacional de la Mujer. Mariano Rajoy, presidente del Gobierno por aquel entonces, lució en su traje un lazo morado durante la reunión del Partido Popular Europeo en Valenica: "Mi compromiso de seguir trabajando en defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres", declaró durante el evento. Pedro Sánchez e Irene Montero coincidieron en que el día pasaría a la historia de España, mientras que Albert Rivera y Ana Pastor recalcaron que la desigualdad aún era una realidad en el país.

Rajoy: "Seguiré defendiendo la igualdad entre hombres y mujeres"

La jornada terminó siendo un éxito en España. Cerca de 120 ciudades acogieron a los millones de feministas que pedían igualdad, la prensa internacional quedó impactada por la acogida que España tuvo con la iniciativa. La manifestación destacó sobre otras convocadas en otros países, medios como la BBC británica, la CNN estadounidense o Le Monde francés, señalaron a España como uno de los referentes de la lucha feminista.

