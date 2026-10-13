Rescatados 64 migrantes durante la madrugada del martes en Baleares

Un total de 64 migrantes de origen magrebí han sido rescatados o interceptados durante la madrugada de este martes, en distintos puntos de las Islas Baleares. Las actuaciones se han desarrollado tanto en alta mar como en tierras de Formentera, Cabrera e Ibiza, donde los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad han intervenido en cuatro operativos.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en Baleares, las embarcaciones han sido detectadas a lo largo de la noche y las primeras horas de la mañana, con un balance de 38 personas auxiliadas en el mar y otras 26 localizadas en tierra.

Llegan 32 migrantes a Formentera

La primera intervención se ha registrado a las 00.45 horas, cuando Salvamento Marítimo ha auxiliado a 19 ocupantes de una patera localizada a 19 millas al sur de Formentera.

En las tareas de rescate también han participado agentes de la Guardia Civil pertenecientes al puesto principal de Sant Josep de sa Talaia, en Ibiza.

Horas después, a las 06.22 horas, otros 13 ciudadanos han sido localizados en tierra, concretamente en la zona de El Pilar de la Mola. En esta actuación han intervenido efectivos del Instituto Armado destinados en la isla, junto con la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

De esta manera, la menor de las Pitiusas ha concentrado la mitad de las personas contabilizadas en los cuatro dispositivos.

Un nuevo rescate al sureste de Cabrera

La actividad de los equipos de emergencia también se ha extendido a las inmediaciones de Cabrera. A las 05.40 horas, un grupo de 19 migrantes ha sido auxiliado mientras navegaba por aguas del sureste del archipiélago balear.

El dispositivo ha contado con la participación del Servicio Marítimo Provincial, agentes de los puestos de la Guardia Civil de Artà y Porto Cristo, efectivos de la USECIC y personal de Salvamento Marítimo.

Interceptadas 13 personas en Ibiza

Por otro lado, a las 05.00 horas, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional ha localizado a otras 13 personas en el puerto de Eivissa, concretamente en la zona de Marina Botafoc.

Esta intervención completa el balance de los cuatro episodios migratorios registrados durante la madrugada en Baleares, que suman 64 personas rescatadas o interceptadas.

Las actuaciones reflejan la continuidad de las llegadas por vía marítima a las costas del archipiélago, especialmente a las Pitiusas, uno de los puntos donde se han registrado nuevos desembarcos en las últimas semanas. Como ocurrió la noche del 23 de septiembre, momento en el que se interceptaron a 55 migrantes, también en esta localización.