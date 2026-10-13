VÍDEO: Así fue la última visita de los reyes Juan Carlos I y Sofía a Ceuta en 2007

Con la visita de los Reyes a la ciudad autónoma de Ceuta vuelve el recuerdo de la última visita real. Han pasado ya 19 años desde que unos monarcas españoles visitaron la ciudad por última vez. Fue en 2007, cuando el rey emérito Juan Carlos I y la reina Sofía viajaron a Ceuta.

Al igual que harán Felipe VI y Letizia en su visita, que comienza hoy, los entonces monarcas también visitaron Melilla.

Miles de vecinos salieron a las calles para recibir a Sus Majestades entre banderas de España y vítores.

La respuesta de Marruecos no tardó en llegar. El rey Mohamed VI calificó la visita de "lamentable" y Rabat llamó a consultas a su embajador en Madrid. El gesto provocó un grave choque diplomático que tardó en resolverse.

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