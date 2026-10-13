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Aumentan los turistas que consumen golosinas y vapeadores de la risa en Barcelona: "Se creen que es un souvenir más"

El Ayuntamiento lanza una campaña para frenar el consumo de productos elaborados con derivados semisintéticos del cannabis en la ciudad. Unos productos cada vez más populares entre los turistas. "Parecen inofensivos, pero son una mala idea" alertan desde la Agencia de Salud Pública de Barcelona.

Golosinas con hexahidrocannabinol

Golosinas con hexahidrocannabinol Aesan

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Beatriz Sobrino
Beatriz Sobrino
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Carteles muy llamativos, dependientes en la puerta buscando clientes y turistas curiosos que entran en los comercios para adquirir golosinas o vapeadores con componentes cannábicos. Es la imagen cada vez más frecuente que encontramos en las calles de Barcelona, sobre todo en las zonas más turísticas. Para poner freno a esta imagen, el Ayuntamiento ha iniciado una campaña con mensajes preventivos en albergues y hostales juveniles. Se han distribuido trípticos y se proyectan vídeos explicativos para sensibilizar y alertar de los riesgos a esos potenciales consumidores.

No son productos inofensivos

Todo el material de la campaña se ha distribuido también en inglés. En los vídeos se informa que consumir "estas gominolas con cannabis puede ser una mala idea" porque "pueden parecer inofensivas, pero esconden riesgos para la salud". La campaña explica que “uno de sus principios activos puede ser el hexahydrocannabinol”. Se trata de "un nuevo cannabinoide semisintético hecho a partir del CBD.Y del que aseguran, "no hay mucha información sobre el efecto a largo plazo" y añaden que “su producción se hace sin ningún tipo de control de calidad”. Entre los efectos alertan pueden producir vómitos, dolor de cabeza, ansiedad, confusión o paranoia. Por eso se desaconseja su consumo.

De mismo modo, se alerta sobre los vapeadores, algunos “no se sabe lo que contienen y se elaboran a partir de CBD, pero otros se sintetizan en laboratorios clandestinos”.

El doble de intoxicaciones

Según el último estudio del Hospital Clínic de Barcelona, los casos de intoxicación por consumo de golosinas de cannabis se han duplicado en dos años. En más de la mitad de los casos, un 58% los afectados son turistas que habían comprado estos productos como recuerdos en las tiendas cannábicas de la ciudad. Este tipo de productos, en la mayoría de casos llevan una sustancia semisintética que se obtiene de la planta pero que se modifica en un laboratorio. Estos caramelos, que también se venden en forma de galletas o chocolatinas, incorporan sustancias que pueden hacer perder la conciencia, provocar confusión, dolor de cabeza y vómitos, e incluso, comportar un ingreso hospitalario.

Además, la campaña también pone el foco en los locales de venta. El Ayuntamiento ha aumentado las inspecciones en estas tiendas en coordinación con la Agencia de Salud Pública y la Guardia Urbana, para detectar y castigar la venta.

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