Galatasaray - Barcelona: Horario, posibles onces y dónde ver el partido de la Champions League, en directo

Regresa la Champions League y lo hace este martes con un Galatasaray - Barcelona, partido de la segunda jornada de la fase liga y un duelo al que los de Hansi Flick llegan lanzados e invictos en lo que va de temporada: ocho triunfos en LaLiga y uno en la Champions (Feyenoord). El conjunto azulgrana es una máquina total y acumula 39 goles en nueve partidos, a una medía de más de cuatro tantos por partido. Su última víctima fue el Getafe, que perdió el sábado (3-0) en su visita en el Camp Nou.

Hansi Flick aún no puede contar con Raphinha, que ya fue baja ante el Getafe y no ha viajado con el equipo para el duelo de este martes ante el Galatasaray en el RAMS Park de Estambul. El Barça comenzó la Champions goleando al Feyenoord (5-1) y quiere sumar otros trts puntos para mantenerse entre los ocho primeros y acercarse al objetivo de meterse de forma directa en los octavos de final, sin necesidad de jugar los playoffs.

Por su parte, los de Okan Buruk comenzaron la Champions perdiendo en su visita al Sporting de Portugal (3-1) y tiene por delante una tarea que nadie ha logrado en lo que va de temporada: frenar al Barça de Hansi Flick.

"No sólo defenderemos, también atacaremos. Hay que ejercer la máxima presión donde sea. Cuando el balón esté en posesión del rival, será fundamental recuperarlo con pasión. Debemos demostrar esa pasión. En ataque, debemos mantener la calma y la posesión del balón", indicó el entrenador del Galatasaray, Okan Buruk.

Victor Osimhen es la gran novedad en la lista de Okan Buruk y se perfila como la gran referencia ofensiva del Galatasary ante el Barcelona.

Hansi Flick calificó como "una de las mejores atmósferas del mundo" del fútbol la que se vivirá este martes en el campo del Gatasaray.

"Tenemos que estar listos para este ambiente, pues es una de las mejores atmósferas que existen en un estadio de fútbol en el mundo. El sonido del estadio es increíble, se puede ver en los resultado que han logrado contra grandes equipos", indicó el preparador alemán.

Flick avisó de que el Galatasaray "ha mejorado mucho" en los último años y tiene "unos jugadores muy buenos, sobre todo en ataque", por lo que ha subrayado la necesidad de "defender como una unidad".

"Siempre nos adaptamos al oponente, lo único que queremos es ganar. El Galatasaray es un equipo al que le gusta jugar al fútbol, es un gran equipo", subrayó Flick.

Posibles onces del Galatasaray - Barcelona

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Barış Alper Yılmaz, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs; Torreira, Lemina; Sané, Gündoğan, Leão; Osimhen.

Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Gordon; Gabriel Jesus.

Horario y dónde ver el Galatasaray - Barcelona

El Galatasaray - Barcelona, partido de la jornada 2 de la fase liga de la Champions League se jugará el martes 13 de octubre a las 21:00 horas (horario peninsular) en el RAMS Park de Estambul.

El partido de la Champions League entre Galatasaray y Barcelona se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora del encuentro.