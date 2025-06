La reconstrucción de la DANA avanza despacio: ocho meses después 38.000 familias siguen esperando la ayuda

En las calles de las localidades afectadas por la riada del 29 de octubre de Valencia, las cicatrices continúan visibles ocho meses después de la tragedia en la que perdieron la vida 229 personas. Como si el tiempo se hubiera paralizado, las estructuras de algunos edificios aún se muestran al desnudo. Los edificios que sí presentan una imagen recuperada esconden, en cambio, daños severos. Bajo, colectores aún por renovar y garajes sin reparar. Arriba, asesores inmóviles que mantienen aislados a los vecinos de avanzada edad. Cuando se cumplen 35 semanas de la DANA, la reconstrucción sigue siendo una tarea pendiente de completar que avanza tan paulatinamente como el nivel de ejecución de las ayudas de las administraciones públicas a los afectados.

Desde el 29 de octubre hasta ahora, se limpió el lodo, se restauraron infraestructuras claves para la movilidad como puentes y carreteras, se reacondicionaron los centros de salud y los colegios, a excepción de aquellos que deben ser sustituidos al completo, etc. Una labor mastodóntica como respuesta a una catástrofe histórica. "Cuatro o cinco años no te los quita nadie", ha estimado uno de los alcaldes de la DANA, Francisco Comes, para poder volver a ver su municipio como se conocía antes.

"No se ha sacado el lodo del todo; cuando llueve huele a putrefacción y hay bichos", denuncia una vecina de Massanassa señalando un parque donde están jugando un grupo de niños. Otro de los problemas que persiste es el de los garajes. La Diputación de Valencia se encargó de limpiar 894 sótanos, pero con ello no se zanja el problema. "Seguimos sin garaje porque el consorcio de seguros nos ha pagado solo la mitad", lamenta otro de los residentes de la zona que enseña el bajo a Antena 3. Allí, todavía quedan rastros de barro y hasta se ha dejado ver una cucaracha.

Tampoco se ha solventado el drama de los ascensores. Un millar de elevadores continúa sin prestar servicio en las comunidades de vecinos, provocando el aislamiento parcial y, en algunos casos total, de las personas con movilidad reducida o de avanzada edad. Es el caso de Martirio, de 87 años. Vive en la misma localidad, en un cuarto piso. "Me han quitado la vida", confiesa a Antena 3 Noticias con los ojos lacrimógenos. Explica que, debido a sus problemas de salud, "no puedo bajar". Generalmente, son los vecinos quienes le ayudan trayéndole comida. "Ya no bajo al gimnasio ni a pasear", añade la octogenaria. Solo hace el ingente esfuerzo que supone para ella enfrentarse a las escaleras en casos de extrema necesidad, pero aun así relata cómo "hay días que solo como pan y aceite". De hecho, reconoce que esta misma semana ha faltado a su cita médica.

En cambio, la normalidad se abre camino en otros ámbitos. Los municipios de l'Horta Sud vuelven a estar conectados con la red de Metrovalencia. En Paipora, la nueva estación está funcionando correctamente en el primer fin de semana en el que se recupera la movilidad ferroviaria tras ocho meses. "Ahora me voy de compras, pero antes iba a estudiar a la universidad en Valencia y era toda una odisea", celebra un joven a punto de subirse al vagón en la parada de este pueblo en plena zona cero.

Asimismo, los comercios vuelven a dar vida a los barrios. No todos. 8.000 establecimientos golpeados por la DANA, según cifró la Cámara de Comercio de Valencia. De estos, es posible que entre el 20 y el 25% no vuelva a abrir, según las estimaciones de Confercomerç. Es el caso de 'La Huerta de Su'. La verdulería mantiene la persiana bajada. "He tirado la toalla", confiesa rota Susana, la propietaria del negocio, que dice querer "olvidarme de todo", aunque le resulta complejo ya que vive en la puerta contigua. Mientras tanto, Iván ha vuelto a servir cafés en el horno Panacea. "Ha costado mucho, la reforma ha sido complicada y no había muchas ayudas. Nos ha costado reabrir unos cinco meses", ha valorado.

El Gobierno aún no ha pagado a 38.000 familias

La ejecución de las ayudas económicas directas se atasca. Ocho meses después de la DANA y, aunque la han pedido, el Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha pagado a 38.000 familias la ayuda prometida para los gastos de primera necesidad. De las 43.592 solicitudes, según los datos oficiales publicados por el Gobierno en el portal de transparencia de La Moncloa, solo se ha transferido la ayuda a 4.913 familias, un 11%. En cifras globales que incluyen esta y otras líneas como la destinada a empresas, pymes, ayuntamientos, etc., el Gobierno solo ha resuelto el 34,5% de las solicitudes. Pese al escueto porcentaje, supone un montante de 5.700 millones de euros.

Por su parte, la administración valenciana dirigida por Carlos Mazón se moviliza con mayor celeridad que el Gobierno, aunque no tanto como la requerida para una situación de emergencia como la DANA. De las 40.084 solicitudes de ayudas de primera necesidad, la Generalitat Valenciana ha resuelto 27.761, es decir, el 69%.

Se han abonado 166,5 millones de euros a las 27.761 familias afectadas, con una media de 6.000 euros. En total, la Generalitat Valenciana ha cumplido con el 53% de la entrega de las ayudas con un aporte propio de 2.400 millones de euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.