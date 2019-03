Recomendaciones para disfrutar de una buena sesión de sauna

La noticia del finalista del Mundial de sauna fallecido en Helsinki ha conmocionado a la sociedad. Puede parecer que algo relajante como estar en una cabina de sauna es peligroso. Nada más lejos de la realidad.

Los baños de vapor no tienen por qué terminar en tragedia, si se toman con moderación. Las sesiones no deben alargarse más de 15 minutos y la temperatura de la sauna no debe superar los 90 grados. No hay que entrar en la cabina después de haber comido y, después de la sesión hay que hidratarse.