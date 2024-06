Radiografía de la soledad en España: ellas se sienten más solas que ellos y los jóvenes más que los mayores

"Todos queremos que nos encuentren" es una de las frases inolvidables para los cinéfilos y que 20 años después del estreno de 'Lost in Translation' cobra más sentido que nunca.

Bill Murray y una joven Scarlett Johansson protagonizaron esta película sobre el encuentro en Tokio de dos seres solitarios. Una realidad que todavía hoy muchas personas siguen sufriendo en su día a día. En nuestro país 2 de cada 10 españoles se sienten solos en estos momentos y el 13,5% convive con la soledad crónica.

Son los principales datos del último estudio de la Fundación ONCE y de la Fundación AXA, que ha sido elaborado dentro del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada. Titulado 'Barómetro de la Soledad no Deseada en España 2024' el trabajo concluye que este aislamiento involuntario es ya "un problema persistente": el 67,7% de los encuestados confiesa que lleva con esta situación más de 2 años y un 59% de ellos asegura que más de tres.

En cuanto a los perfiles se constata que está especialmente extendido entre la juventud: los jóvenes se sienten más solos que los mayores. Y las mujeres lo sufren más que los hombres. Unas diferencias entre ellas y ellos que son especialmente amplias a partir de los 55 años, en los niveles educativos más bajos y en los núcleos urbanos.

Porque todos nos hemos sentido así en algún momento. Según el estudio incluso las personas que dicen no sentirse solas ahora mismo —que son el 80% de la población— reconocen haberlo experimentado alguna vez. Siete de cada diez personas han sufrido soledad no deseada en alguna etapa de su vida, ya sea en la actualidad o en el pasado.

También se concluye que tener una salud muy mala, mala o regular implica una probabilidad 3 veces mayor de sufrir soledad no deseada y vivir con un problema de salud mental, en 2,4 veces. Y pone de manifiesto que la prevalencia de soledad es 30 puntos superior entre las personas que tienen discapacidad.

Para obtener estos resultados se han realizado un total de 2.900 entrevistas a mayores de 18 años con preguntas sobre su perfil para comparar las respuestas de las personas que se sienten solas con las que no manifiestan este sentimiento.

El dato positivo es que hay esperanza: "Es un problema reversible que tiene solución", apuntan los autores del informe, que afirman que "la soledad tiene solución en muchos casos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com