Recupera su casa después de que los okupas le pidiesen 15.000 euros: "No tuve que pagarles ni un céntimo"

Lo que para Carlos Caballero era la compra de su vida se convirtió en una auténtica pesadilla. El vecino de Sanlúcar de Barrameda adquirió un chalet de 250 metros cuadrados con piscina en la localidad gaditana, pero poco después de cerrar la operación, supo que su nuevo inmueble había sido okupado ilegalmente.

A pesar de haber entregado parte del importe y completado toda la documentación, Caballero decidió seguir adelante con la compra. Sin embargo, la batalla acababa de comenzar.

Tal y como relató a 'El Debate', se vio envuelto en una serie de "coacciones y demandas ilegales" por parte de los okupas, quienes incluso, a través de su abogado, llegaron a pedirle 15.000 euros para abandonar la vivienda.

Más tarde, los okupas rebajaron el precio a 11.000 euros. Caballero remarcó que "fue un chantaje descarado". Además, el abogado de los ocupantes ilegales intentó convencerle de que el desahucio podría alargarse años, algo que el afectado no dudó en denunciar.

"Me dijeron que tenían derechos, que el proceso de desahucio podía tardar años... Me sentí impotente", expresó en declaraciones recogidas por 'El Debate'.

Los okupas "vendieron" la vivienda

Durante este tiempo, la tensión fue en aumento. Caballero recibió una llamada de los vecinos informándole de que los okupas estaban sacando muebles y objetos de valor del chalet.

El afectado contactó de inmediato con la Guardia Civil y acudió al lugar, donde se encontró con dos personas desconocidas que afirmaban haber "comprado" la vivienda a los ocupantes ilegales. La pareja estaba haciendo la mudanza.

Gracias a la rápida intervención de los agentes, se evitó que se consumara el engaño. "Obviamente, no podían vender algo que no era suyo", aclaró Caballero, aliviado de que la situación no derivara en un nuevo proceso de desalojo.

Robaron muebles y dejaron todo lleno de suciedad

Cuando por fin logró recuperar su vivienda, el panorama era desolador. "Está todo lleno de basura y suciedad", explicó. Los okupas se habían llevado electrodomésticos como el termo eléctrico y la vitrocerámica, y las paredes estaban vandalizadas. No obstante, Carlos se centró en lo positivo: "Lo único positivo es que, al final, no tuve que pagarles ni un céntimo".

El respaldo vecinal no tardó en llegar. "Los vecinos salieron aplaudiendo cuando por fin conseguí recuperar mi casa", relató con emoción. Pese a haber pasado por lo que describió como una lucha en solitario, en la que se sintió "solo ante la ley", ahora puede disfrutar al fin de su casa tras una intensa limpieza y reacondicionamiento.

Finalmente, Caballero concluyó con una frase que resume su larga lucha: "Lo importante es que he recuperado mi propiedad".

