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Efemérides de hoy 31 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 31 de octubre?

Consulta las efemérides de hoy 31 de octubre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Efemérides de hoy 31 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 31 de octubre?

Efemérides de hoy 31 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 31 de octubre?

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Alberto Zoreda
Alberto Zoreda
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El 31 de octubre de 2022, China lanza al espacio el módulo Mengtian, el tercer y último componente diseñado para completar la estación espacial Tiangong. La misión no contó con ningún taikonauta en el interior de la nave; Mengtian (que significa “Soñar con los Cielos”) es un laboratorio dividido en cuatro secciones que cuentan con el equipamiento científico requerido para el desarrollo de los experimentos de los residentes de la plataforma.

Aunque el acoplamiento inicial ocurrió el 1 de noviembre, la transposición robótica que completó la infraestructura definitiva en forma de “T” concluyó el 3 de noviembre. Con este hito, Tiangong se consolidó formalmente como la segunda estación espacial multi-modular operativa en órbita junto a la EEI (Estación Espacial Internacional).

Un 31 de octubre, pero de 2010, estrenan en las televisiones de Estados Unidos la serie “The Walking Dead”. Basada en los cómics homónimos del guionista Robert Kirkman, cuenta la historia de supervivencia de Rick Grimes, un ayudante de sheriff de Georgia que, tras quedar inconsciente por recibir un disparo en el costado, despierta en un hospital aparentemente abandonado, al puro estilo de “28 días después”. El policía no tardará en descubrir que no está solo y que en la aparente tranquilidad un mal acecha, cuerpos sin vida capaces de caminar con una única motivación: comer carne humana. Ante este escenario apocalíptico, Rick Grimes deberá tratar de encontrar a su familia y sobrevivir al fin del mundo.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 31 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 31 de octubre?

1541.- En Roma, es descubierto oficialmente el mural "El Juicio Final" realizado al fresco por Miguel Ángel para decorar el ábside de la Capilla Sixtina.

1794.- El físico británico John Dalton descubre el daltonismo.

1918.- Se disuelve el imperio Austrohúngaro tras la revolución y Carlos I abdica de la Corona.

1975.- El grupo británico Queen publica la canción "Bohemian Rhapsody".

1984.- La primera ministra india, Indira Gandhi, es asesinada por dos guardias "sijs" de su seguridad personal.

1993.- Los peruanos aprueban en referéndum la nueva Constitución propuesta por Fujimori.

1999.- La Iglesia católica y la evangélica firman en Berlín (Alemania) la "Declaración conjunta de la gracia divina" para poner fin a 500 años de diferencias entre las dos corrientes del cristianismo.

2010.- Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, se convierte en la primera mujer jefa de Estado de Brasil.

2015.- Mueren los 224 pasajeros de un avión ruso que se estrella en la península del Sinaí (Egipto) en un atentado reivindicado por el Estado Islámico.

2023.- La princesa Leonor jura la Constitución y lealtad al rey ante las Cortes Generales.

2024.- Científicos del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), descubren cinco planetas similares a Neptuno en una región estelar teóricamente despoblada.

¿Quién nació el 31 de octubre?

1903.- María Teresa León, escritora.

1937.- María Rosa Orad, "María Rosa", bailaora española.

1950.- Nora Isabel de Liechtenstein, princesa de Liechtenstein.

1960.- Ciro Reza Pahlevi, heredero del trono de Irán.

1964.- Marco Van Basten, futbolista holandés.

1976.- José María Gutiérrez "Guti", futbolista español.

2005.- Leonor de Borbón Ortiz, princesa de España.

¿Quién murió el 31 de octubre?

1945.- Ignacio Zuloaga, pintor español.

1969.- Lola Membrives, actriz española nacida en Argentina.

1993.- Federico Fellini, cineasta italiano.

1993.- River Phoenix, actor.

2010.- Carla Duval, actriz española.

2020.- Sean Connery, actor y productor británico.

2023.- Tyler Christopher Baker, actor estadounidense.

¿Qué se celebra el 31 de octubre?

Hoy, 31 de octubre, se celebra Halloween.

Horóscopo del 31 de octubre

Los nacidos el 31 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 31 de octubre

Hoy, 31 de octubre, se celebran santa Notburga, san Alonso, san Wolfgango y san Quintín.

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