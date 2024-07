¿Qué se esconde detrás de la foto fake de los Sanfermines que está dando la vuelta a España?

Las festividades de San Fermín en Pamplona, que se celebran del 6 al 14 de julio, siempre han sido un evento de gran relevancia cultural y turística en España, y esta es conocida por sus encierros y actividades festivas. Sin embargo, este año las celebraciones también han sido escenario de la propagación de bulos que han generado confusión y controversia en las redes sociales.

En las últimas horas, una imagen se ha viralizado en redes. En ella se muestra a una mujer que sostiene un periódico mientras es supuestamente corneada por un toro en un encierro. La fotografía ha sido muy compartida y utilizada para criticar a los turistas por participar en los encierros sin la preparación adecuada. No obstante, el fotógrafo Edu Nividhia ha aclarado que la imagen fue tomada en un decorado que sirve de atractivo para los turistas en Pamplona, y no durante un encierro real.

Nividhia explicó: "Se está empezando a viralizar esta foto como si fuera auténtica del primer encierro de ayer. Realmente es un decorado que ponen para los turistas en Pamplona". Además, se descubrió que una concejala de Vox en Pamplona compartió la imagen sin especificar que se trataba de un decorado, lo que contribuyó a aumentar la confusión y la indignación en redes sociales.

Así son las fiestas de San Fermín 2024

Las fiestas de San Fermín de este año, que se celebran del 6 al 14 de julio, han mantenido su esencia tradicional con los emocionantes encierros que se realizan cada mañana. Miles de personas, tanto locales como turistas, han participado en esta emblemática carrera delante de los toros por las calles de Pamplona, desde los corrales de Santo Domingo hasta la plaza de toros.

Además de los encierros, también existen una amplia variedad de eventos culturales y recreativos. Entre ellos destacan las corridas de toros, la procesión, los desfiles de gigantes y cabezudos, conciertos y actividades para todas las edades. La Plaza del Castillo y la Plaza Consistorial han sido escenarios de numerosos actos festivos, mientras que la gastronomía navarra es otro gran atractivo, gracias a sus tapas y platos tradicionales.

La seguridad ha sido una de las prioridades para las autoridades locales, donde se ha producido un despliegue muy significativo de fuerzas del orden y de los servicios de emergencia para así garantizar el bienestar de los asistentes. Pese a algunos incidentes menores, las fiestas se desarrollan con normalidad.

Otros bulos

No es la primera vez que los Sanfermines se ven envueltos en la difusión de noticias falsas. Entre los bulos recurrentes se encuentran historias exageradas sobre el número de heridos o fallecidos durante los encierros, así como falsas alarmas sobre ataques terroristas o medidas de seguridad inexistentes. Este tipo de desinformación puede generar pánico y afectar negativamente la percepción de los eventos.

Se debe hacer un llamado a la responsabilidad y verificación de la información antes de compartirla en redes sociales. En un esfuerzo por combatir la desinformación, se han habilitado canales oficiales donde se puede encontrar información verificada sobre el desarrollo de las fiestas.