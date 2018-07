¿Qué enseñar y qué tapar en la foto de un anuncio en internet? Una bolsa cubriendo la cara de una niña, un fotógrafo desnudo... entre los descuidos más divertidos

En la época en la que todo se vende por internet, tener el anuncio más llamativo puede ser sinónimo de éxito, o no. Una madre anunció en una página de compra-venta de segunda mano el vestido de comunión de su hija.

"Se vende traje de comunión talla 10 con cancán incluido, moderno", hasta ahí todo normal. Este texto ilustra una foto en la que la niña aparece luciendo el vestido y es aquí donde salta la noticia. Para que su hija no fuera reconocida esta madre no tuvo mejor idea que colocarle una bolsa de plástico en la cabeza.

Anuncio vendiendo traje de comunión | Internet

La imagen no tardó en viralizarse y han sido muchos los internautas que han aprovechado la situación para crear graciosos 'memes'.

Este no ha sido el único anuncio que trasciende no por lo que ofrece sino por la forma en la que se vende. Los espejos pueden ser muy traicioneros y aquí varios ejemplos.

¿En dónde fijan su mirada si ven este anuncio en una página web? La mesa está perfectamente ordenada, con una preciosa orquídea en el centro y dos candelabros a los dados, sin embargo el espejo situado en la pared del fondo juega una mala pasada al fotógrafo y acaba apareciendo su cuerpo desnudo en la imagen.

Sale desnudo al reflejarse su imagen en el espejo | Internet

Mueble de entrada con espejo, reza este otro anuncio. En las redes no han tardado en nombrar al fotógrafo como un maestro del camuflaje ya que para no aparecer en la instantánea cree que lo mejor es esconderse detrás de la tabla de planchar.

Se esconde detrás de la tabla de planchar | Internet

En este anuncio el vendedor se sube a una silla para conseguir plasmar el dibujo decorativo del espejo. Se olvida de que en la imagen sale él y también más muebles amontonados al fondo.

Se sube a una silla sin darse cuenta de que él sale en el espejo | Internet

Este otro sí parece saber que si se pone en frente saldrá en la diapositiva, pero pese a su empeño el brazo que asoma por la puerta se convierte en protagonista.

Se esconde para no salir en la foto pero su brazo sigue apareciendo | Internet

El anuncio de este mueble con espejo no incluye al trabajador subido en la escalera. La vendedora no solo no se da cuenta de que sale ella en la diapositiva sino que también inmortaliza al hombre que está arreglando algo subido a una escalera.