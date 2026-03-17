Puñetazos, amenazas y una policía herida en el centro de salud de Almonte

Nuevo episodio de agresión a sanitarios. Esta vez, en el centro de salud de Almonte (Huelva), donde una pareja ha sido detenida por protagonizar un altercado, en plena noche.

Ocurría en la madrugada del 12 al 13 de marzo. Un celador y una enfermera de guardia fueron amenazados y una agente de Policía Local, que acudió al aviso, resultó herida. Según ha podido saber Antena 3 Noticias, el hombre acudió al centro de salud exigiendo ser atendido, al pedirle el sanitario que esperara su turno, tanto él como la mujer que lo acompañaba empezaron a increparlo y a proferir amenazas de muerte, haciendo necesaria la intervención de la Policía Local.

Como relatan los agentes, en un comunicado, recibieron una llamada alertando de una reyerta en el interior del centro sanitario. Según los denunciantes, “dos parejas estaban protagonizando una fuerte discusión que estaba generando disturbios dentro del recinto”.

Ya en el lugar de los hechos, los agentes comprobaron que una de las parejas se encontraba especialmente alterada, profiriendo insultos y amenazas "tanto a los usuarios presentes en el centro de salud, como a los propios agentes que intervenían para restablecer la normalidad".

Violencia desatada

"Durante la actuación policial, y de forma repentina, una de las mujeres implicadas golpeó a una agente, causándole heridas en el rostro, además de propinarle una patada", señalan en un comunicado, donde añaden que el hombre que la acompañaba "presuntamente amenazó de muerte a otro de los agentes, desplazados al lugar e intentó agredir a los efectivos que estaban procediendo a la detención de la mujer".

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de ambos implicados. Tras informarles de los derechos que les asisten, se instruyeron las correspondientes diligencias judiciales para su puesta a disposición de la autoridad judicial. Marta Álvarez

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