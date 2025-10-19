Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Sociedad

Un pueblo riojano se moviliza contra una sentencia judicial que obliga a silenciar las campanas de la parroquia por las noches

Una vecina de Matute denunció ante la justicia que molestaban su descanso.

Campanas de una iglesia

Campanas de una iglesiaAgencias

Publicidad

Gonzalo Masip
Publicado:

Lucio activa las campanas de Matute. Su repiqueteo recorre la localidad de un centenar de habitantes. En la plaza decenas de vecinos escuchan con atención. Un vecino nos comenta que, en su opinión, son agradables. "A mí me gustan mucho", concluye. Otra nos dice que son parte de sus vidas.

Se movilizan así contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que obliga a apagarlas por las noches. Una vecina denunció que afectaban a su descanso. Jacinto Clemente, alcalde de Matute, subraya que el pueblo está muy enfadado y que solo hay una persona que se queja. Lucio considera que la campana no es tan ruidosa dentro de las casas como para pedir que no toquen. En cualquier caso, acatan la decisión judicial y permanecen silenciadas de diez de la noche a ocho de la mañana.

Además, el Ayuntamiento riojano debe indemnizarla con 3000 euros por vulnerar su derecho fundamental al descanso y por perjuicio moral. Jacinto cree que es una cantidad económica excesiva y anuncia que recurrirán.

Hablamos con Tere. Ella tiene su casa bajo el campanario. Nos asegura que "aunque haya tenido caviladeros de cabeza por otras cosas nunca le han molestado". Lo mismo nos dice Mari Luz que también las tiene al lado. En su opinión, no es un reloj que haga ruido, para ella es algo que forma parte del patrimonio cultural de la localidad.

El pueblo defiende su tañido. Desean volver a escucharlas de madrugada. Un hombre nos subraya que la sentencia le parece una injusticia. Otra vecina nos dice que se sienten ofendidos y con mucha pena por no poder escucharlas por las noches. Tere añade que echa mucho de menos su sonido por las noches. Nos asegura que le hacía compañía.

Frente a la sentencia judicial, ellos aplauden a sus campanas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Cae una red criminal que obligaba a ocho mujeres a prostituirse en Oviedo

Captura de pantalla del vídeo.

Publicidad

Sociedad

Una mujer se salta un semáforo en rojo y su coche es arrollado por el tranvía en Chiclana: un menor de 13 años quedó atrapado

Una mujer se salta un semáforo en rojo y su coche es arrollado por el tranvía en Chiclana: su hijo de 13 años quedó atrapado

Campanas de una iglesia

Un pueblo riojano se moviliza contra una sentencia judicial que obliga a silenciar las campanas de la parroquia por las noches

Imagen de archivo de una ambulancia de Sacyl

Mueren dos personas tras salirse de la vía y arder su vehículo en Ponferrada

Sismógrafo tras un terremoto
Seísmo Canarias

Un terremoto de magnitud 3,4 entre Tenerife y Gran Canaria es sentido por la población

Efemérides del 19 de octubre de 2025: Accidente nuclear tras Incendio en la central nuclear de Vandellós I
Efemérides

Efemérides del 19 de octubre de 2025: ¿Qué pasó tal día como hoy?

El 'covid de las vacas' lleva a la "ruina" a los ganaderos
Sociedad

Canceladas varias ferias agrarias en Girona por la dermatosis nodular

Se detectó por primera vez hace unas semanas en España y ya hay una treintena de certificados de exportación bloqueados por una veintena de países.

Desembarcan a 52 migrantes subsaharianos que iban en una neumática en Lanzarote
112 CANARIAS

Desembarcan a 52 migrantes subsaharianos que iban en una neumática en Lanzarote

A las 21:18 horas ses recibió la alerta que informaba acerca de la presencia de una embarcación localizada a 61 millas náuticas al noreste de Tan-Tan.

Alimentos Valencia

Las consecuencias de la DANA se cronifican: continúan las colas de reparto de alimentos un año después

Matan a tiros a un hombre en Dos Hermanas, Sevilla

Matan a tiros a un hombre en Dos Hermanas, Sevilla

Robos

Una oleada de robos indigna a los comerciantes y hosteleros del barrio bilbaíno de Rekalde

Publicidad