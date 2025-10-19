Un pueblo riojano se moviliza contra una sentencia judicial que obliga a silenciar las campanas de la parroquia por las noches

Lucio activa las campanas de Matute. Su repiqueteo recorre la localidad de un centenar de habitantes. En la plaza decenas de vecinos escuchan con atención. Un vecino nos comenta que, en su opinión, son agradables. "A mí me gustan mucho", concluye. Otra nos dice que son parte de sus vidas.

Se movilizan así contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que obliga a apagarlas por las noches. Una vecina denunció que afectaban a su descanso. Jacinto Clemente, alcalde de Matute, subraya que el pueblo está muy enfadado y que solo hay una persona que se queja. Lucio considera que la campana no es tan ruidosa dentro de las casas como para pedir que no toquen. En cualquier caso, acatan la decisión judicial y permanecen silenciadas de diez de la noche a ocho de la mañana.

Además, el Ayuntamiento riojano debe indemnizarla con 3000 euros por vulnerar su derecho fundamental al descanso y por perjuicio moral. Jacinto cree que es una cantidad económica excesiva y anuncia que recurrirán.

Hablamos con Tere. Ella tiene su casa bajo el campanario. Nos asegura que "aunque haya tenido caviladeros de cabeza por otras cosas nunca le han molestado". Lo mismo nos dice Mari Luz que también las tiene al lado. En su opinión, no es un reloj que haga ruido, para ella es algo que forma parte del patrimonio cultural de la localidad.

El pueblo defiende su tañido. Desean volver a escucharlas de madrugada. Un hombre nos subraya que la sentencia le parece una injusticia. Otra vecina nos dice que se sienten ofendidos y con mucha pena por no poder escucharlas por las noches. Tere añade que echa mucho de menos su sonido por las noches. Nos asegura que le hacía compañía.

Frente a la sentencia judicial, ellos aplauden a sus campanas.

