Mueren dos personas tras salirse de la vía y arder su vehículo en Ponferrada

Dos personas han perdido la vida en la madrugada de este domingo tras sufrir un accidente en la presa de Bárcena, en la localidad de El Bierzo, en Ponferrada.

El vehículo en el que viajaban ha sufrido una salida de vía, ha chocado violentamente y posteriormente se ha incendiado.

Como consecuencia del impacto y del posterior incendio, dos personas fallecieron en el acto.

Pasada la una de la madrugada, el centro de emergencias recibió el aviso de un grave accidente de tráfico en la zona de la presa de Bárcena, en el paraje conocido como Disque del Collado, dentro del término municipal de Ponferrada.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de los Bomberos de Ponferrada, agentes de la Guardia Civil de León y personal sanitario de Sacyl, que únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de los ocupantes del vehículo.

El 112 de Castilla y León ha trasladado aviso a los Bomberos de Ponferrada, a la Guardia Civil de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

En el lugar no se ha podido hacer nada por salvar la vida de los dos ocupantes del turismo y solo ha podido confirmarse su fallecimiento.

