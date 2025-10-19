Una mujer se salta un semáforo en rojo y su coche es arrollado por el tranvía en Chiclana: su hijo de 13 años quedó atrapado

Un grave accidente de tráfico ocurrió este sábado por la tarde en Chiclana de la Frontera (Cádiz), cuando un vehículo se saltó un semáforo en rojo y fue arrollado por el tranvía a la altura de la Rotonda de El Pilar, en dirección al puente de Nuestra Señora de los Remedios.

El siniestro se produjo alrededor de las 18:15 horas, cuando el coche, un Ford Focus, giró hacia la izquierda por el interior de la rotonda, invadiendo la vía del tranvía pese a que el semáforo daba prioridad a este. Según fuentes de la Policía Local que recoge el 'Diario de Cádiz', los pitidos de aviso del tranvía no lograron evitar el impacto, que fue bastante violento.

El menor no pudo salir del coche

En el interior del vehículo viajaban una madre y su hijo de 13 años, ambos vecinos de Chiclana. La mujer sufrió heridas leves y fue trasladada al Hospital Universitario de Puerto Real, mientras que el menor quedó atrapado entre los restos del coche, que acabó prácticamente partido por la mitad entre una catenaria y la parte delantera del tranvía.

Los equipos de emergencia (dos dotaciones de Bomberos, tres patrullas de Policía Local, Guardia Civil y dos ambulancias medicalizadas) trabajaron durante horas hasta poder liberar al niño, que finalmente fue rescatado sobre las 22:00 horas y trasladado con heridas graves en las piernas.

Hasta el lugar se desplazó también el padre del menor, que permaneció presente durante todo el operativo de rescate.

