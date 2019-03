El PSOE insta a Rajoy a dar la cara y liderar la lucha contra la violencia machista

El PSOE quiere que se refuerce la lucha contra la violencia machista, que se ha cobrado cuatro víctimas en pocos días, y le ha pedido a Mariano Rajoy que acuerde la estrategia nacional contra esta lacra con partidos, organizaciones de mujeres, regiones y ayuntamientos.

El PSOE ha convocado hoy en Ferraz a una reunión urgente con colectivos feministas y asociaciones de mujeres para estudiar iniciativas dirigidas al Gobierno para detener el "reguero" de víctimas de la violencia machista.

Según ha explicado la secretaria de Igualdad, Purificación Causapié, la reunión se ha convocado no sólo por la "enorme" alarma social que han causado los últimos asesinatos, sino también por el "silencio y pasividad" del Gobierno ante la gravedad de los hechos.

"Todavía no he oído a la ministra Ana Mato ni condenarlos ni dar alternativas", ha lamentado Causapié, quien ha criticado que no haya sido la titular de Asuntos Sociales la encargada de presentar la Estrategia Nacional de Lucha contra la Violencia de Género, sino el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.