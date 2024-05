Las pruebas que apuntan a Karim el de Tetúan como asesino de los guardias civiles de Barbate

Karim 'el de Tetuán' es el narcotraficante más buscado, pero no desde ahora, sino desde hace dos meses y medio. Su lancha, de la que todavía no hay un informe concluyente por parte de los investigadores, se está analizando para saber si estuvo involucrada en la muerte de dos guardias civiles en Barbate, Cádiz. En realidad, hay dos embarcaciones por analizar que se encontraron a principios de abril. Una en el puerto de Mazagón y la otra en el muelle de la compañía del río Tinto, Huelva.

Es cuestión de días que la jueza de instrucción número 1 de Barbate tome una decisión sobre los detenidos que llevan tres meses en prisión. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, presentó en el juzgado el miércoles por la mañana un informe en el que se descarta la participación de los seis detenidos en los asesinatos de sus compañeros.

En este informe se analizan las imágenes de la cámara GO-pro, que portaba uno de los guardias civiles, y los vídeos que grabaron los investigados desde su narcolancha.

Se aprecia como la narcolancha que embistió a los agentes tenía, una única antena, la de los encarcelados tenía dos y cuatro motores. Además, el piloto de la embarcación iba vestido con un mono de agua rojo. Esto descartaba a los detenidos en Sotogrande y La Línea de la Concepción el pasado 10 de febrero.

La UCO concluye: "La única E.A.V. que, con fecha 09/02/2024, arremete en el puerto de Barbate (Cádiz) hasta en seis (06) ocasiones contra la patrullera oficial de la Guardia Civil, ocasionando la muerte de dos agentes, NO es la narcolancha intervenida la mañana del día 10/02/2024 en la playa La Hacienda, de La Línea d e la Concepción (Cádiz). Consecuentemente, es posible descartar la participación de los actualmente investigados en la perpetración de los delitos de asesinato y atentado agravado objeto de las presentes pesquisas, sin que ello afecte a la presunta comisión de un delito de contrabando."

Este informe llegaba justo dos días antes de que los supervivientes, cuatro de los seis agentes; el sargento de los GEAS Julio, el cabo 1º también GEAS David, gravemente herido y el que potaba el casco que grabó la agresión, el Guardia Civil de los GAR Oscar y el Guardia Civil, GEAS, José Luis, declararan como testigos en los juzgados de Barbate.

Como testigos debían decir la verdad, sus compañeros investigadores no podían dejarlos a los pies de los caballos. No podían enfrentarse a preguntas de las defensas como, cuántas antenas, motores, ropa que llevaba la embarcación que les embistió. Para decir verdad, tendrían que contestar algo que no se correspondía con los primeros atestados de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz.

En la declaración de los supervivientes del pasado viernes 10 de mayo, los agentes dijeron que no pudieron ver detalles de la embarcación, pero que sí hubo tres embestidas, todas de la misma narcolancha. Uno de los agentes declaró también que pudo apreciar que uno llevaba ropa de color rojo o naranja. A las puertas de los juzgados, el abogado de uno de los encarcelado ha pedido que se investigue quién envió a seis agentes en una zodiac contra seis narcolanchas sin medios para ello.

La jueza ha abierto diligencias previas para investigarlo. Las asociaciones de Guardia Civiles, entre ellas AUGC, ha puesto una denuncia por delitos contra los trabajadores.

JUCIL por su parte pide un protocolo para el uso de las armas para abordar las narcolanchas como tienen en otros países, en los que se puede disparar al motor y anular la embarcación.

Los seis tripulantes apiñados en la zodiac de cuatro metros de eslora, que se reduce en el interior, no disponían ni tan siquiera de un sistema de comunicación para pedir auxilio. Tuvieron que pedir a gritos una ambulancia. Sabían que la orden por parte de su superior no era la correcta, pero tienen que acatarlas.

