La narcolancha de 'Kiko el Cabra' no mató a los dos agentes de la Guardia Civil de Barbate, según la UCO

El caso por el que dos guardias civiles murieron arrollados por una narcolancha en aguas de Barbate da un giro rotundo. Desde un primer momento, se apuntaba a 'Kiko el Cabra' como conductor de la embarcación que arrolló a los agentes, a pesar de que él lo negó desde un primer momento. 'El Cabra' declaró ante el juez que él no conducía esa narcolancha y que ni siquiera iba a bordo. Por estos hechos se encuentran en prisión seis personas, entre ellas 'Kiko el Cabra'.

Este miércoles, se ha conocido que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz han determinado que la narcolancha que pilotaba Francisco Javier M. P., alias 'Kiko El Cabra', no fue la que embistió y mató a los agentes en el puerto de Barbate. Los responsables del suceso serían los integrantes de otra narcolancha que se encontraba en la zona aquella noche.

Según fuentes de la investigación, los investigadores han determinado a raíz de los vídeos aportados por la defensa, y comprobado que no estaban editados, que la narcolancha en la que iban los detenidos no fue la que arrolló a la de la Guardia Civil. Tras esto, es la jueza quien debe decidir el futuro de los integrantes de la narcolancha de 'Kiko el Cabra'. Mientras tanto, la investigación continúa su curso. De esta manera, se descarta la participación de los investigados en los hechos, es decir, en la perpetración de los delitos de asesinato y atentado, aunque no al delito de contrabando.

Cuando declararon en el juzgado, los seis arrestados negaron en todo momento que ellos viajaran en la narcolancha que embistió a los agentes David Pérez y Miguel Ángel González. Ante las dudas que surgieron en torno a este caso, el juzgado de Barbate que investiga el caso solicitó a un juzgado de la localidad de Chiclana de la Frontera que le proporcionara la información pertinente acerca del hallazgo de otra embarcación similar en su costa un día después de los hechos. Los familiares de los detenidos también repitieron en innumerables ocasiones que no existían pruebas para afirmar que la narcolancha de 'Kiko el Cabra' fuera la responsable de los hechos de Barbate.

De esta manera, el titular del juzgado quería investigar sobre esta otra narcolancha, con una antena, a petición de la defensa de uno de los seis encarcelados como supuestos autores de las dos muertes. Los seis acusados afirmaron que la noche en la que ocurrieron los hechos se encontraban en el puerto de Barbate en una narcolancha de cuatro motores y dos antenas, pero que no embistieron la embarcación de los agentes. A pesar de ello, sí que grabaron con sus teléfonos móviles lo que ocurrió, unas imágenes que sus defensas remitieron al juzgado para ser analizadas, lo que se ha hecho.

Fueron días complicados para los familiares y allegados de los guardias civiles que perdieron la vida en aguas de Barbate. Todo el país se solidarizó con ellos, la tragedia llegó a otras ciudades en las que se sucedieron minutos de silencio y diferentes actos de homenaje como muestra de apoyo.

'Kiko el Cabra'

'Kiko el Cabra' tiene 46 años y presenta antecedentes por varios delitos, entre os que se encuentran blanqueo de capitales y resistencia a la autoridad. En la Línea de la Concepción se conoce su trayectoria, ya que suma más de 25 años dedicándose a la delincuencia. Empezó cuando era joven con el contrabando de tabaco, tras lo que se pasó al trafico de hachís.

'El Cabra' trabajaba para varios clanes de la droga. Vivía en la barriada de El Zabal, lugar en el que los narcos han levantado verdaderas fortalezas con el fin de ocultar los alijos. Poco antes de este suceso, uno de sus amigos traficantes murió arrollado por una patrullera de la Guardia Civil. Al principio, cunado se le señalaba como principal sospecho ante estos hechos, se pensó que podría haber actuado por venganza.

