Arranca la sexta temporada de 'El Desafío' con ocho nuevos concursantes

La edición más emocionante de la historia de 'El Desafío' comienza esta noche en Antena 3. Con Roberto Leal al frente, el programa vuelve con nuevos concursantes y retos aún más exigentes.

Eva Soriano, José Yélamo, Patricia Conde, Daniel Illescas, Eduardo Navarrete, Jessica Goicoechea, Willy Bárcenas y María José Campanario son los ocho aspirantes que se enfrentarán cada semana a pruebas de alto nivel, con el objetivo de superarse, ganar cada gala y destinar el premio a la ONG que elijan.

El jurado se mantiene fiel al formato y estará integrado una vez más por Juan del Val, Pilar Rubio y Santiago Segura. Ellos serán los encargados de valorar el desempeño de los concursantes en cada prueba.

Además, en esta sexta temporada, 'El Desafío' cuenta con invitados especiales, enfrentándose a retos y pasando por la mesa del jurado. Manuel Carrasco será el primer invitado en esta edición.

La edición más emocionante

La edición más dura de la historia del 'El Desafío' comienza esta noche en Antena 3. El afán de superación y la competitividad de los concursantes queda reflejada en esta nueva temporada, todo por la victoria.

El programa mantiene algunos de sus desafíos más icónicos, como la prueba de la apnea, pero en esta temporada da un paso más e incorpora retos nuevos y todavía más exigentes. El formato introduce nuevas pruebas diseñadas para llevar a los participantes aún más al límite, tanto física como mentalmente.