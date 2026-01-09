El doloroso homenaje de la madre de Vera, la niña que murió en el accidente de Mislata: "Que tu voz remueva las conciencias"

El 4 de enero de 2022, durante una feria instalada por el Ayuntamiento de Mislata, una fuerte racha de viento levantó un castillo hinchable en el que jugaban varios menores. La atracción salió despedida por los aires, provocando la muerte de dos niñas y dejando siete menores heridos. Desde entonces, el caso permanece en los juzgados sin que se haya hecho justicia.

Hoy 9 de enero de 2026, se cumplen ya cuatro años desde el trágico accidente que costó la vida a Vera y Cayetana, de 4 y 8 años en Mislata, y sus familias siguen esperando una respuesta judicial que, a día de hoy, no ha llegado.

Cuatro años después de los hechos, la investigación sigue abierta. El pasado 28 de noviembre, el Juzgado de Instrucción número 4 de Mislata acordó una nueva prórroga de seis meses, la séptima ya, para continuar con la causa. Además, el juzgado elevó a la Audiencia Provincial los recursos interpuestos tras denegarse la declaración como testigos de un técnico y un concejal municipal solicitados por las acusaciones.

El dolor de una madre que sigue reclamando justicia

En una publicación reciente en la red social X, la madre de Vera ha publicado un post en el que muestra un video de la pequeña cantando y le dedica unas palabras: "Como cada año, canta mi vida, canta. Que tu voz remueva las conciencias de todos aquellos que anteponen sus intereses a la seguridad de los niños/as. Y a la vez, que sirva de regalo para todas las personas que te han hecho un hueco en su corazón. Nunca dejarás de existir".

En otra de las publicaciones recordaba que se cumplen "cuatro años del peor día" de su vida, el día en que "les arrebataron a Vera en la feria del Ayuntamiento de Mislata". Cuatro años después, denuncia que "la única condena conocida es la de dos familias que nunca volverán a disfrutar de Vera y Cayetana".

La madre critica que, con una nueva prórroga de la investigación en marcha, el juzgado aún no haya citado a todas las personas que podrían tener responsabilidad en los hechos ni haya ampliado la lista de imputados a otros cargos municipales.

La vida de la familia que perdió a Vera

La familia de Vera asegura que vive cada día entre el deseo de pasar página y la necesidad de seguir adelante para que se depuren responsabilidades. Son conscientes de que nada devolverá a su hija, pero insisten en que no pueden guardar silencio ante lo ocurrido.

"No podemos callar ante la falta de interés por citar a todos los posibles responsables", lamenta la madre, quien denuncia la normalidad con la que algunos de ellos continúan con sus vidas, como si todo hubiera sido un simple accidente.

"Levantarse cada día sin tu hija no es fácil", explica. Reconoce que aceptar un acuerdo habría sido el camino más sencillo, pero asegura estar cansada de que las víctimas de pérdidas evitables sean tratadas como un estorbo cuando reclaman justicia.

Investigados y posibles responsabilidades

Actualmente figuran como investigados el propietario del castillo hinchable, uno de sus responsables, el ingeniero técnico que certificó la instalación y el técnico municipal que autorizó el montaje de la feria. No obstante, las familias consideran que la lista de responsables no está completa y reclaman que se cite a cargos municipales con capacidad de decisión.

Los informes periciales coinciden con las conclusiones policiales ya incorporadas a la causa. El análisis apunta a rachas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora, anclajes insuficientes y deteriorados, así como deficiencias en la supervisión de la instalación de la atracción ferial.